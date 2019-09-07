Suudi Arabistan turist vizesini başlatıyor

Suudi Arabistan ülkesini turizme açmaya hazırlanıyor… Hac ziyaretleri, aile birleşmeleri veya profesyonel ziyaretler dışında Suudi Arabistan'ı turist olarak ziyaret etmek için resmi olarak vize alamıyorsunuz.

Bloomberg'ün Suudi Arabistan Gazetesi Okaz'dan aktardığı habere göre Suudi Arabistan Eylül aynının sonunda turizm vizesi uygulamasını başlatacak.

İlk etapta 50 ülkeye vize uygulanması beklenirken vize ücretinin 440 riyal (Yaklaşık 660 TL) olması bekleniyor.

HENÜZ NİHAİ KARAR VERİLMEDİ

Hükümet tarafından yapılan açıklamada ise ülkeyi turizme açma planları yapıldığı doğrulandı fakat henüz nihai bir karar verilmediği ifade edildi.

2016 yılından bu yana düşük seviyede olan petrol fiyatları Suudi Arabistan'ın ekonomisi kaynaklarını çeşitlendirmeye çalışıyor. Veliaht Prensi Prens Selman'ın ekonomiyi çeşitlendirme planı kapsamında ülkeyi turizme açma planları olduğu biliniyor.

KIZILDENİZ SAHİLİ YATIRIMA AÇILACAK

Bloomberg'ün aktardığı bilgilere göre en önemli turizm projeleri arasında Kızıldeniz sahilini yatırıma açmak var. Prens aynı zamanda başkent Riyad yakınlarında bir eğlence parkı da yaptırıyor.

Suudi Arabistan hükümeti geçen sene yabancıların ‘özel' etkinliklere katılabilmeleri için internet üzerinden vize başvurusu yapmalarına izin vermeye başlamıştı.

Ülkede bulunan Al Ula antik kentinin de turizme kazandırılması amaçlanıyor. Türkiye'nin de Suudi Arabistan'ın vize programına dahil olup olmayacağı merak ediliyor. İki ülke arasındaki ilişkiler İstanbul'da öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan dolayı iyi değil. Suudi Arabistan'a giriş hakkı bulunan Türk TIR'ları sınırda gereksiz bahanelerle bekletiliyordu.