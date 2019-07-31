Suudi Arabistan’da 85 Türk tırı günlerdir limanda bekletiliyor

AA muhabirine konuşan Türk şoförlerden Arif Vural, İskenderun Limanı’ndan çıktıktan sonra 21 Temmuz’da Suudi Arabistan’ın kuzeybatısından Kızıldeniz’e açılan Duba Limanı’na ulaştıklarını belirtti.

Limanda resmi kontrollerden geçtiklerini dile getiren Vural, ardından bekletme sahasına alındıklarını ve 10 gündür ülkeye girişlerine izin verilmediğini aktardı. Suudi Arabistanlı gümrük memurları ya da limandaki diğer çalışanların kendilerine hiçbir bilgi vermediğini söyleyen Vural, ne zamana kadar bekletileceklerini bilmediklerini ifade etti.

AİLELERİ ENDİŞELİ

Araçlarındaki yüklerin tekstil ve gıda ürünlerinden oluştuğunu aktaran Türk tır şoförü, evlerinden uzakta kaldıklarını ve ailelerinin de durumlarından endişe duyduğunu dile getirdi. Arif Vural, aşırı sıcak iklim nedeniyle bazı arkadaşlarının rahatsızlık yaşadığını belirterek, Türk yetkililere kendileriyle yakından ilgilenilmesi çağrısında bulundu.

TÜRKİYE KONUYU YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Duba Limanı’nda bekletilen Türk tırlarının gümrükten sorunsuzca çıkması için Suudi Arabistanlı muhatabıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye’nin Riyad Büyükelçiliği ve Cidde Başkonsolosluğu da konuyu yakından takip ediyor ve Türk şoförlerin bir an önce gümrükten geçmeleri için Suudi Arabistan makamları nezdinde yoğun girişimlerde bulunuyor.