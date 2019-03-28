Swap faizlerinde aşağı doğru hareket

Reuters’a bilgi veren üst düzey bir yetkili, “Sürecin uzun süre devam etmeyeceğini belirtmiştik. Spekülatif saldırıya karşı atılan bir adımdı ve son verildi. Yeni bir spekülatif saldırı beklemiyoruz.”

TL’deki sert değer kaybı ardından lokal bankalar bu hafta yabancı bankaların TL likidite yaratmak adına kullandığı Londra swap piyasasına TL sağlamamaya başlamıştı.

Swap piyasasında gecelik vadede TL faizi geçen hafta yüzde 24 seviyesindeyken bu hafta sert yükselişe geçti. Swap piyasasında gecelik vadede TL faizi dün yüzde 1200’e yükseldikten sonra bugün ise yüzde 50’ye kadar geriledi.

Haftalık vadede ise swap piyasasında TL faizi geçen haftaki yüzde 22’li seviyelerden dün yüzde 295’e yükseldikten sonra bugün yüzde 50’ye kadar yükseldi.

REUTERS