Swap piyasasında TL faizi yüzde 24’e çekildi

Merkez Bankası (TCMB) iki hafta önce repo fonlama kompozisyonunda yaptığı değişikliklerle başlattığı ve ortalama fonlama maliyetini yüzde 24’ten yüzde 25.50’ye çıkararak gerçekleştirdiği ek sıkılaştırmayı tersine çevirecek ilk adımını bugün attı.

İşlemciler ilgili adımların hafta boyunca devam etmesini, bankanın piyasaya uyguladığı nihai fonlamayı gösteren ortalama fonlama maliyetinin beş gün içinde yüzde 25.5’ten tekrar yüzde 24’e gerileyeceğini söylediler.

“NORMALLEŞME SİNYALİ OLARAK ALGILANABİLİR”

Bir bankanın ALM masası yetkilisi “Haftalık repo ihalelerine bir süre ara verileceği açıklanmıştı. Bugün itibarıyla TCMB’nin fonlamasında haftalık repoya tekrar dönüldüğünü görüyoruz. Normalleşme sinyali olarak algılanabilir” dedi.

Bir başka bankacı ise “TCMB bugün itibarıyla ek sıkılaştırma uygulamasından geriye dönüyor. TCMB’nin gecelik fonlamadan haftalık fonlamaya geçişi ile birlikte ortalama fonlama maliyeti 5 gün içinde yüzde 25.5’ten yüzde 24’e gerileyecek” dedi.

TCMB 22 Mart’ta ana fonlama aracı olarak kullandığı ve yüzde 24 seviyesindeki bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verildiğini açıklamış ve yerel seçimlerin hemen öncesinde piyasada “örtülü faiz artırımı” olarak da anılan ek sıkılaştırmaya gitmişti.

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Öte yandan benzer şekilde bugün TCMB bünyesindeki döviz karşılığı TL swap piyasasında ise bugün TL faizi yüzde 24’e çekildi. TCMB Cuma günü ilgili piyasada TL faizini yüzde 25.50 olarak belirlemişti.

TCMB’nin bugün bir hafta vadede açtığı repo ihalesi tutarı 16 milyar TL faiz ise yüzde 24 seviyesinde bulunuyor.

REUTERS