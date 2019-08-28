TAB Gıda yatırımlarından hisse satışı

Konuya yakın iki kaynağa göre bu değerleme, Çin ve Türkiye’de yaklaşık 1,700 Burger King satış noktasında faaliyet gösteren Tab Gıda’nın işletme değerinin yaklaşık 1 milyar dolar olduğunu gösteriyor.

TFI TAB Gıda Yatırımları CFO’su Burcu Batı, konuyla ilgili Reuters’ın sorularına, hızlı servis restoranları (QSR) sektöründe faaliyetlerini Türkiye ve Çin’de operasyonlarını yönettikleri 2,200’ün üzerinde restoran ve 50,000’in üzerinde çalışanla sürdürdüklerini yanıtını verdi.

Batı, “TFI’nın ortaya koyduğu bu başarı, her zaman potansiyel yatırımcıların ilgisini çekmiştir ve çekmeye devam etmektedir. İçinde bulunduğumuz dönemde de şirketimize artan yatırımcı ilgisi söz konusudur. TFI her zaman, şirket için en doğru olacak stratejik opsiyonlarını değerlendirmeye açıktır”.

İstanbul merkezli Tab Gıda geçen yıl yaklaşık 70 milyon dolar FAVÖK elde etti. Kaynaklardan biri Tab Gıda’nın FAVÖK’ünün bu yıl yaklaşık 90 milyon dolar olmasının beklendiğini belirtti.

Adının açıklanmasını istemeyen kaynak ilk tur tekliflerin önümüzdeki hafta sonuna kadar verileceğini belirtti.

Aynı kaynak, tüm bu gelişmelerin, TFI’nin gelecek yıl her iki ülkedeki ya da yalnızca Çin franchise şirketini Hong Kong’ta borsaya kote etmeyi değerlendirdiği sırada gerçekleştiğini söyledi.

Citi, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Kaynağın yaptığı açıklamaya göre Çin’de şehirleşmenin artmasıyla TFI, yeni restoran açılışları, yiyecek dağıtım hizmetleri ve dijital dönüşüm yoluyla büyümesini hızlandırmaya destek olacak yeni ortaklar arıyor.

Burger King’in başlıca rakipleri arasında, Yum China KFC, Pizza Hut ve Taco Bell markaları için özel lisanlar veren Yum Brands gibi ABD’li şirketler yer alıyor. Mcdonald’s 2017’de Çin birimini devlet destekli şirket CITIC ve özel sermaye şirketi Carlyle Group’a sattı.

Her ikisi de daha fazla restoran inşa etmeyi ve önümüzdeki yıllarda ülkedeki mevcut mağazalarda satışları artırmayı planlıyor.

TFI’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kurdoğlu ailesi tarafından kurulan şirket, 2012 yılında Çin’e yatırım yapmaya başladı ve 150’den fazla Çin kentinde 1,000’in üzerinde Burger King restoran ağına sahip.

Aynı zamanda Fast-food tavuk zinciri Popeyes Louisiana Kitchen ve pizza markası Sbarro’nun da franchise şirketi olan TFI, piyasa endişelerinin olduğu bir ortamda 2020 için planlanan 220 milyon dolarlık halka arzını geçen yıl ertelemişti.

Özel sermaye şirketi Cartesian Capital Group ve Burger King sahibi Restaurant Brands International, TFI’ın Çin biriminde pay sahibi. TFI’ın geçen yıl ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nda yer alan halka arz bültenine göre, bunların her biri Çin işletmesinde sırasıyla %50, %22.5 ve %27.5 paya sahip.

REUTERS