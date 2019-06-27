Taksi ücretlerine zam gelebilir

Canlı yayında soruları yanıtlayan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu zam görüşmelerini İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu ile görüşeceklerini söyledi.

Taksimetre ücretlerine zam yapılmasını talep ettiklerini hatırlatan Aksu, “Yeni seçilen başkanımıza konuyu daha önce aktarmıştık. Devir teslim yapıldıktan sonra konuyu kendisine tekrar ileteceğiz. İnşallah talebimiz olan zammı uygular diye düşünüyoruz. Açılış ücretlerinin 4 TL’den 6 TL’ye çıkmasını talep ediyoruz. Km başına da 3.20 kuruş olmasını talep ediyoruz. Taksim’den havalimanı yaklaşık 100 lira yazıyor. Yüzde 30 zam geldiğini düşünürsek 130 TL tutacak. 50 TL’lik da yol 65 TL olacak.” dedi.