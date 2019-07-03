Taksici-Uber davası yine bilirkişiye takıldı

İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davaya davacı taksici dernekleri ile UBER’in avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, dosyanın bilirkişiden dönmediğini, bilirkişi heyetinde bulunan haksız rekabet uzmanı Prof. Dr. Pelin Güven’in yurtdışında olduğu belirterek, bilirkişilerin dosya üzerindeki inceleme ve görüşmelerinin devam ettiğini ve henüz bir görüş birliğine varılmamış olması nedeniyle 60 günlük ek süre talebinde bulunulduğunu açıkladı.

BİR DAVA DAHA BİRLEŞTİRİLDİ

Mahkeme başkanı ayrıca, Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifinin de 11 Asliye Ticaret Mahkemesi’nde UBER’e dava açtığı, açılan davada, bu davada olduğu gibi UBER’in haksız rekabet yaptığına ilişkin iddiada bulunması nedeniyle bu dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verildiğini belirtti.

AVUKATLAR BİLİRKİŞİNİN EL ÇEKTİRİLMESİNİ İSTEDİ

Söz alan davacı avukatları ise, bilirkişi heyetinin görevini yerine getirmediği gerekçesiyle dosyadan el çektirilmesini talep etti. Avukatlar ayrıca, UBER’in faaliyet gösterdiği internet sitelerine erişimin engellenmesi yönünde tedbir kararı verilmesini talep etti.

BİLİRKİŞİYE 60 GÜNLÜK SON KEZ EK SÜRE VERİLDİ

Ara kararını oluşturan mahkeme heyeti, bilirkişi heyetine 60 günlük ek süre verdi. Bu ek sürenin nihai süre olduğu ve bu süre içerisinde raporun mutlak suretle ibraz edilmesine, aksi takdirde bilirkişilik görevinin su istimal veya görevi kötüye kullanma suçlarından Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağı uyarısında bulundu. Tedbir talebine ilişkin ise, bu aşamada bir karar verilmesine yer olmadığına belirten mahkeme heyeti duruşmayı 16 Ekim’e erteledi.

Dava dosyası daha önce de bilirkişiye gönderilmiş ancak bilirkişi raporunu geciktirdiği ve yetersiz bir rapor hazırladığı gerekçesiyle, dosya yeni bir bilirkişiye gönderilmişti.