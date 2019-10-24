Taksimetre satan şirketlere soruşturma

İstanbul’da taksimetre satışı ve değişimi faaliyetinde bulunan teşebbüslerin fiyatları birlikte belirledikleri iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Rekabet Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 26.09.2019 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak Alberen Elektronik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Atak Taksi Elektronik İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti., Ata Taksimetre Muayene Servisleri Ltd. Şti., Paşa Taksimetre Ltd. Şti., Tetaş Elektronik Ltd. Şti.

hakkında soruşturma açılmasına, 19-33/489-M sayı ile karar verdi. (FOREKS)