Tank Palet satış yolunda

SAVCI “İPTAL” İSTEDİ

Harb-İş Sendikası, Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesi işleminin iptalinin yanı sıra yürütmenin durdurulması istemiyle de dava açmıştı. Danıştay 13. Dairesi bu talebi reddedince, Harb-İş de karara itiraz etti. Dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'na geldi. Kurul, 13. Daire'nin “yürütmenin durdurulması talebini reddetmesine” ilişkin kararını yerinde gördü.

Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesinin iptali için Harb-İş'in yanı sıra, Halkın Kurtuluşu Partisi (HKP) de dava açmıştı. Davada esas hakkında görüşünü açıklayan Danıştay savcısı, özelleştirme işleminin iptalini istemiş ve fabrikanın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle değil ancak kanunla özelleştirilebileceğini vurgulamıştı. Savcının mütalaasında, fabrikanın askeri tesis niteliğinde bulunduğu ve milli güvenlik amacıyla kurulduğu ifade edilmişti. Fabrikanın kamu yararına aykırı biçimde özelleştirilmek istendiği ve işlemin iptal edilmesi gerektiği belirtilmişti.