Tanzim bakliyat satışları başladı

HABER: MEHMET ANDAÇ-DERİN GÖKÇE-SEDA ÖNCELER

KAMERA: KUBİLAY ALTUĞ

Bakliyat satışları bugün tanzim satış noktalarında başladı. İstanbul Mecidiyeköy’de ürünler çadırlarda yerini aldı.



Toprak Mahsulleri Ofisi etiketiyle satışı yapılan 5 kilogramlık pirinçler 30 TL’ye, 2 kilogramlık yeşil mercimek 9 TL’ye, 2 kilogramlık nohut da 11 TL’ye satışa çıkarıldı.



Tanzim çadırlarına bakliyat ürünlerininde girmesiyle birlikte gözler bakliyatçılara çevrildi. Bakliyat fiyatında marketler ile üreticiler arasında sebze ve meyve piyasasındaki gibi bir makasın olmadığını söyleyen Tarım Ürünleri, Hububat, Bakliyat işleme ve Paketleme Sanayicileri Derneği Başkanı Hakkı İsmet Aral, tanzim satışların işleri etkilemeyeceğini savunuyor. “Bakliyat ürünü sebze-meyve gibi değil. Bakliyat fiyatlarında üretici ile market arasında çok fazla bir makas yok. Hem ucuza bakliyat almak isteyen vatandaşlar TMO’nun müdürlüklerinden gidip alabilirler. Bu müdürlükler hemen hemen Türkiye’nin her bölgesinde mevcut. Açıkçası bu tanzim satışları bakliyatçıların işlerini çok fazla etkilemez. ” diye konuştu.

Pirinç Değirmencileri Derneği Başkanı Birol Kocaman, Pakdemirli’nin açıklaması sonrasında fiyatları Sözcü’ye değerlendirdi ve tanzim satış noktasında satılacak pirincin daha ucuzunu piyasada satıldığını belirtti.

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‘PİYASADA DAHA UCUZ’

Pirinç Değirmencileri Derneği Başkanı Birol Kocaman, pirinçle ilgili tanzim satış ihtiyacının olmadığını savunarak, şöyle konuştu: “Biz sokakta bu fiyatın altında ürün satıyoruz. Tanzim satışın piyasayı etkileyeceği bir hadise yok. Böyle bir ihtiyaçta yoktu. Biz de haberlerden öğrendik 6 TL olduğunu pirincin kilosunun. Şuanda toptan piyasada 4-4.2 TL’ye luna çeşit denilen pirinç var. Yine 5-5.2 TL’ye Osmancık türü pirinç var. Bizce şu anda tanzimde pirinç satılmasının manası yok çünkü böyle bir ihtiyaç yok. Söz konusu bakliyat ürünleri için de bir ihtiyaç yok. Marketler ile ilgili bir fiyat düzenlemesi yapılsa sistem daha sağlıklı olur.”