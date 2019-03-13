Tanzim satışa 14 bin ton meyve ve sebze sağlandı

AA muhabirinin Tarım Kredi Kooperatifleri’nden (Tarım Kredi) edindiği bilgiye göre, 110 tanzim satış noktasına ürün tedariki Ankara, Sakarya, Balıkesir, Konya, Kayseri, Antalya, İzmir, Kütahya ve Mersin bölge birliklerine bağlı 51 kooperatif tarafından sağlanıyor. Bu kapsamda söz konusu tanzim satış noktalarına bugüne kadar domates, patates, soğan, biber, kabak, patlıcan, salatalık, ıspanak ve elma olmak üzere yaklaşık 14 bin ton meyve ve sebze sevk edildi.

İŞTE TANZİM BİLANÇOSU

EN ÇOK ÜRÜN İSTANBUL’A

En çok ürün tedariki İstanbul Büyükşehir Belediyesine sağlandı. İstanbul halkına 3 bin 272 ton patates ve 2 bin 457 ton domates başta olmak üzere, toplam 7 bin 805 ton ürün tedarik edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesine de tanzim satış için bin 398 ton patates, 940 ton domates başta olmak üzere, toplamda 3 bin 423 ton ürün sağlandı. Tanzim satış kapsamında, Bursa Büyükşehir Belediyesine yaklaşık bin 243 ton, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine 412 ton, Samsun Büyükşehir Belediyesine 333 ton, Gaziantep Büyükşehir Belediyesine 509 ton, Trabzon Büyükşehir Belediyesine de 143 ton meyve ve sebze tedariki gerçekleştirildi.

AA