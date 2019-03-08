Tanzim satışlar enflasyonu ne kadar etkiledi?

Gıda fiyatlarında yaşanan artış uzun süre Türkiye’nin gündeminde yer aldı. Sebze meyve fiyatları o kadar yükseldi ki, hükümet tarafından tanzim satış noktaları kuruldu. Ucuza meyve sebze almak için saatlerce kuyrukta bekleyen vatandaşlar uzun süre gündemden düşmedi.

5 AY SONRA YÜZDE 20’NİN ALTINDA

TÜİK verilerine göre enflasyon 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,67 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,93 artış gerçekleşti. Böylelikle TÜFE yıllık bazda 5 ayın ardından yüzde 20'nin altına inmiş oldu. Tek haneli son artış ise 2017 yılının Temmuz ayında (%9,79) görülmüştü.Peki açıklanan bu enflasyona tanzim satışlar ne kadar etki etti?

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi, gıda fiyatlarının yükselmesi sonucu başlanan tanzim satışların enflasyona etkisini inceledi. Hazırlanan rapora göre tanzim satışların Türkiye'nin aylık enflasyonuna katkısı yüzde 0,06 puan oldu. TÜİK, 2019 Şubat ayı aylık enflasyonunu yüzde 0,16 olarak açıklamıştı. Rapora göre tanzim satışların etkisi olmasaydı bu oran yüzde 0,22 olacaktı.