Tanzim satışlar ePttAVM’de! ePttAVM’den anasıl alışveriş yapılır?

Vatandaşlar, e-Tanzim ürünlerine ePttAVM web sitesi https://www.epttavm.com/kampanyalar/turkiye-kazanacak/turkiye-kazanacak linki üzerinden ulaşabilecek. ePttAVM üzerinden alışveriş yapacakları önemli bir detay bekliyor, satışlar sadece Ankara ve İstanbul’da yapılıyor.

E-PTTAVM TANZİM SATIŞ EKRANI

İnternette başlayan satışlarda fiyatlar şöyle:

Havuç 2.50 TL

Ispanak: 4 TL

Maydanoz 2.25 TL

Salatalık 4 TL

Patates 2 TL

Soğan 2 TL

Patlıcan 4.5 TL

Biber 6 TL

Her üründen sepete 3’er kilo eklenebiliyor.

Öte yandan, bir kilo ürün için 3,70 lira kargo bedeli alınıyor.

KARGO ÜCRETİ VAR MI?

PTT’nin internet adresindeki yer alan meyve ve sebzelerin tanzim fiyatlarıyla satıldığı bilgisini paylaşan Turhan, tüm ürünlerin PTT Kargo ve Lojistik aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacağını duyurdu. Turhan, Milli Pazaryeri Platformu olarak vatandaşların tanzim noktalarında sıra beklememeleri, sebze ve meyvelerini uygun şartlarda alabilmeleri için sorumluluk üstlendiklerini belirterek şunları kaydetti: “Vatandaşımıza ekstra ücret yansımaması ve uygulamada avantajların artırılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte çaba içerisindeyiz. e-Tanzim uygulamamamızın süratle başlatılması için de çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz.”