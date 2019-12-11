Tapu Genel Müdürlüğü, Değerli Konut Vergisi sorgulama sayfası açtı

Bütçe açığını kapatmak isteyen hükümet vatandaşa yepyeni vergiler getirdi. Bunlardan biri de değerli konut vergisiydi. Buna göre değeri 5 milyon TL’nin üzerinde olan konutlara Değerli Konut Vergisi alınacak.

Değerli Konut Vergisi'ne tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5 milyon ile 7,5 milyon lira arasında olanlar binde 3, 7,5 milyon lira ile 10 milyon lira arasında olanlar binde 6, 10 milyon lirayı aşanlar da binde 10 oranında vergilendirilecek.

İstisna tutarını aşan mesken nitelikli taşınmazlar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde ilan edilecek, ilgilisine de tebliğ edilecek.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne itiraz edilmeyen mesken nitelikli taşınmazın değeri kesinleşecek. Süresinde yapılan itirazlar 15 gün içinde sonuçlandırılacak, kesinleşen değer aynı usulle ilan ve ilgilisine tebliğ edilecek.

İNTERNET SİTESİNDE SORGULAMA SAYFASI

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, internet sayfasında vatandaşların konutlarının değerlerini öğrenebilecekleri yeni bir sayfayı hizmete aldı. Buna göre vatandaşlar taşınmazın bulunduğu il, ilçe, parsel numarası gibi bilgileri girerek evlerinin 5 milyon TL’yi aşıp aşmadığını ve vergi dilimine girip girmediklerini öğrenebilecek.