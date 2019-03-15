Tapu harçları ile ilgili merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Tapu harcı hesaplama nasıl yapılır? 2019 tapu harcı hesaplama…

2. kez uzatma kararı verilen tapu harcı indirimi 2019 yılında da uygulanmaya devam edecek. Tapu harçlarının yüzde 4’den 3’e indirilen tapu harcı indirimi son gün 31 Mart 2019 olarak belirlendi. Tapu harcı bedelini alıcı da satıcı da yüzde 1,5 oranında ayrı ayrı ödemekle yükümlü. Alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı ödenen tapu harcı ödemesini taraflar arasında anlaşma yaptığı taktirde herhangi biri tarafından da ödenebilmektedir.

TAPU HARCI HESAPLAMA 2109

31 Mart 2019’a kadar ile yüzde 4 yerine yüzde 3 üzerinden hesaplanacak olan tapu harcı 2019 1 Nisan tarihinde itibaren yüzde 4 üzerinden hesaplanacak. İşte yüzde 3 ve yüzde 4 olarak hesaplanan örnek tapu harcı miktarları:

300 bin TL’lik ev için 31 Mart tarihine kadar ödenecek tapu harcı örnek hesaplama şu şekilde;

300.000/1000=300

300×15= 4.500 TL alıcı tarafından 4 bin 500 TL ve satıcı tarafından 4 bin 500 TL olmak üzere toplam 9 bin TL tapu harcı ödenir.

300 bin TL’lik ev için 1 Nisan tarihinden itibaren ise ödenecek tapu harcı hesaplaması şu şekilde;

300.000/1000=300

300×20= 6.000 alıcı tarafından 6 bin TL ve satıcı tarafından 6 bin TL olmak üzere toplam 12 bin TL tapu harcı ödenir.