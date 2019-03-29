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Tarım Bakanlığı personel alımı detayları! Tarım Bakanlığı 5000 personeli hangi alanlardan alacak?

Tarım Bakanlığı'nın personel alımına dair yapılan açıklama birçok kişi tarafından heyecanla karşılandı. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli personel alımı ile ilgili açıklama yaptı ve hangi alanlardan personel alınacağını duyurdu. İşte Tarım Bakanlığı 5000 personel alımı ayrıntıları...

13:10 -
Haberler Ekonomi
Tarım Bakanlığı personel alımı detayları! Tarım Bakanlığı 5000 personeli hangi alanlardan alacak?

Tarım Bakanlığı tarafından yapılacak personel alımına dair bazı ayrıntıları açıklayan Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, başvuruyla ilgilenen vatandaşlar için bazı ayrıntıları duyurdu. Sosyal medyada ‘ne zaman atanıyoruz' sorusunu soranlar için bakan tarafından verilen cevaplar şu şekilde…

TARIM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI HANGİ ALANLARDAN YAPILACAK

Aylardır sosyal medya hesaplarıma ‘ne zaman atanıyoruz' soruları geliyor. Meslek gruplarından ne zaman atanıyoruz diye. Benim bir sürprizim var bugün Orman Genel Müdürlüğü olarak 1200 orman mühendisi 800 memur 300 şöför. Toplam 5000 personel alımı yapacağız. 2700 orman muhafaza memuru alacağız.

ÇİĞ SÜT İÇİN ÖDEMELER YAPILACAK

Erken ödeme ile hareket ettik. Çiftçimizi rahatlatalım dedik. Bugüne denk gelen ödemelerimiz var. Çiğ süt için 184 milyon 300 bin TL ödenecek. Litre başı desteğini 10 kuruştan 25 kuruşa çıkarmıştık.

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