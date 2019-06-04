Tarım bitti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, “Üretim Yapamayan Tarım Ülkesi Türkiye” adlı rapor hazırladı. Rapora göre AKP'nin uyguladığı politikalarla tarım çökme noktasına geldi. AKP ülkede üretim yapılması için politika üretmek yerine ithalat yapmayı tercih etti. AKP uzun vadeli planlama yerine yılı, ayı ve günü kurtarmaya dönük uygulamalar yaptı. Raporda yer alan belirlemeler şöyle:

ÇİFTÇİYE HAKKI VERİLMEDİ: 2006'da çıkarılan tarım yasasının öngördüğü tarımsal desteklemeler için bütçeden ayrılacak payın milli gelirin yüzde 1'inden az olmaması hükmüne uyulmadı. Tarımsal destek milli gelirin yüzde 0.36'sı ile 0.63 aralığında kaldı. Nüfus her yıl 1 milyona yakın artarken, tarım alanları ve tarımsal üretim geriledi. ÇİFTÇİ SAYISI AZALDI: 2002 yılında 26.5 milyon hektar olan tarım alanları, 2018 yılında kadar 3.35 milyon hektar azalarak 23.2 milyon hektar alana düştü. 2003 yılında 2 milyon 765 bin 287 kişi çiftçi kayıt sistemine kayıtlıyken, 2018 sonunda bu rakam 2 milyon 103 bin 765 kişiye düştü. 661 bin 519 kişi üretimden ayrıldı.

İSTİHDAM DÜŞTÜ: 2002 yılında tarım sektöründe çalışan kişi sayısı 7 milyon 458 bin kişi olurken, bu sayı Aralık 2018 itibarıyla 4 milyon 795 bin kişiye düştü. Son 16 yılda tarım sektöründe çalışan kişi sayısı 2 milyon 663 bin kişi azaldı. Tarım sektörünün istihdam içindeki payı da yüzde 35 iken 2018 yılında bu pay yüzde 17.3'e geriledi.

TARIMSAL BÜYÜME AZALDI: 2002 yılında tarımın Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasındaki payı yüzde 10.27 oranındayken, bugün bu oran yüzde 5.76'ya geriledi. Tarım sektörünün büyüme hızı 2002 yılında yüzde 8.7 olurken, bugün oran yüzde 1 seviyesinde.

İTHALAT ARTTI: AKP iktidarı döneminde tarıma verilmesi gereken destekler ithalat yapılarak harcandı. 2003-2018 yılları arasında Türkiye 95 milyar 260 milyon dolar tutarında tarımsal ürünü ithal etti.

ÇİFTÇİ BORÇ BATAĞINDA: Destek görmeyen ve ürettiğinden kazanamayan çiftçi borç batağına saplandı. AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında 2.6 milyon çiftçinin o günkü borcu 530 milyon TL civarındaydı. Bugün çiftçi sayısı 2.1 milyona gerilirken, çiftçilerin toplam borcu 106 milyar TL dolayına yükseldi.

Bakanlık koltuğuna 6 isim oturdu

“Üretim Yapamayan Tarım Ülkesi Türkiye” raporunda Tarım Bakanlığı yönetimi de ele alındı. AKP döneminde Tarım Bakanlığı koltuğunda 6 bakan oturdu. 2002-2019 yılları arasında AKP hükümetlerinde Sami Güçlü, Mehdi Eker, Kudrettin Arzu, Faruk Çelik, Eşref Fakıbaba görev yaptı. Halen de Bekir Pakdemirli Tarım Bakanı olarak görev yapıyor.