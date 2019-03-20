Tarım fuarı eski yılları arattı

Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri fuarı, TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde başladı. Avrupa’nın her yıl yapılan en büyük fuarı olma özelliğini taşıyan Konya 2019 Tarım Fuarı’na, 20 ülkeden 441 firma ve firma temsilcisi katılırken, üreticilerin ilgi göstermesi beklenen fuara katılımın beklenenden az gerçekleşti.

ÇİFTÇİLERİN DESTEKLENMESİ ÖNEMLİ

Açılış töreninde konuşan Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Önal, sektördeki daralmaya dikkat çekti. Bakanlığın Ar-Ge Destekleme çalışmalarında bulunduğunu ancak bunların alım gücü düşen çiftçiler için yeterli olmadığını belirten Şenol Önal, “Faizsiz ve uzun vadeli krediler, hibe ve destek programlarıyla çiftçilerimizin desteklenmesi önemlidir” dedi.

Çiftçiye verilen desteklerle sektörün katma değerini yükselttiğini belirten Önal, konuşmasının devamında ekonomide yaşadıkları sorunları şu sözlerle ifade etti; “Ekonomik durgunluktan ne yazık ki sektörümüz de çok ciddi bir biçimde etkilenmiştir. Geçtiğimiz yıl sonu itibariyle, iç satışlarda %35’ler seviyesinde olan bu gerileme, özellikle 2018’in ikinci yarısında çok daha yüksek bir oranda gerçekleşmiştir. Öyleki aylık bazdaki daralma %70’leri bulmuştur. Ve ne yazık ki bu daralma devam etmektedir.”

EKONOMİK DURGUNLUK SEKTÖRÜ CİDDİ ORANDA ETKİLEMİŞTİR

Daha sonra sektördeki daralmayı sozcu.com.tr'ye değerlendiren Önal, “Ekonomik durgunluktan ne yazık ki sektörümüz de çok ciddi bir biçimde etkilenmiştir. Geçtiğimiz yıl sonu itibariyle, iç satışlarda %35’ler seviyesinde olan bu gerileme, özellikle 2018’in ikinci yarısında çok daha yüksek bir oranda gerçekleşmiştir. Ve ne yazık ki bu daralma devam etmektedir. Fuara geçen yıl katılıp bu sene katılmayan var, bu sene katılıp geçen yıl yer almayan da var. Ancak İspanya gibi yeni ülkelerin katılımı da mevcut. Sektörde daralmanın olduğu bir gerçek var ancak çiftçinin tarlaya inmesi ile beraber son 15 gündür bir hareketlilik de söz konusu” diye konuştu.

TARIM FUARINA YİNE TARIM BAKANI KATILMADI

Avrupa'nın her yıl yapılan en büyük fuarına katılım sağlaması beklenen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise, Doha'da düzenlenen 7. Katar Uluslararası Tarım Fuarı'na katıldı. Katar Tarım Fuarı açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Katar'ın kısa dönem içinde, bu kadar hızlı bir şekilde gıda güvenliğini sağlayacak strateji ile mesafe kazanmasını çok başarılı buluyorum” diye konuştu. Tarım ve Orman Bakanı Eşref Fakıbaba'da geçtiğimiz yıl düzenlenen Konya Tarım Fuarı'na katılmak yerine Katar'daki fuara katılmayı tercih etmişti.

DEV TRAKTÖR SATILDI

Öte yandan fuarda Türkiye'nin en büyük traktörlerinden olan 9 serisi bir traktörün satışı yapıldı.

Same Deutz Fahr firması 340 beygir gücüyle Türkiye'nin en büyük traktörlerinden birisi olan 9340 TTV modeli Konyalı çiftçi Hayati Çimen'e (51) 1 milyon 780 bin liraya satışını gerçekleştirdi.

“TEKNOLOJİYE YATIRIM YAPTIM”

Traktörü satın alan Hayati Çimen, teknolojiye yatırım yaptığını dile getirdi.

Çimen, “İşimiz bu. Maalesef günümüzde işine yatırım yapmayan firmalar bir bir zamanla ortadan kaybolmuştur. Biz de işimiz bu deyip işimize sarılıyorsak işimize yatırım yapmak zorundayız. Teknolojiyi kullanmazsan geride kalıyorsun. Onun içinde doğru bir markaya karar verdiğime inanıyorum. İnşallah hayırlı olacak” şeklinde konuştu.