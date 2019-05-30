Tarım Kredi Bölge Müdürlüğü KPSS ile memur alımı yapacak! İşte başvuru şartları..

Milyonlarca üniversite mezunu genç iş arıyor. Tarım Kredi Bölge Müdürlüğü, İzmir’de bulunan bölge müdürlüğüne Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisi alımı yapacağını açıkladı. Başvurular 10 Haziran Pazartesi günü başlıyor, adayların başvuru işlemlerini birebir gerçekleştirmesi gerekiyor. İşte detaylar…

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN



BAŞVURULAR NE ZAMAN? BAŞVURU İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

10.06.2019 tarihinde başlayacak olan başvurular şahsen yapılacak olup, son başvuru 21.06.2019 günü saat 18.00'e kadardır. Başvurular, aşağıda irtibat adresi belirtilen İzmir Bölge Birliği tarafından alınacaktır.

İş Talep Formundaki açıklamalar başlığı dikkate alınarak “İş Talep Formu”nun her iki sayfası eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak doldurulup, imzalanacaktır. İş Talep Formu ekinde istenilen belgeleri eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar, müracaatlarını İzmir Bölge Birliğine yapabileceklerdir, İzmir Bölge Birliği dışındaki Bölge Birliklerimiz başvuru kabul etmeyecektir.

Posta yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

Müracaat / İrtibat Adresi:

İzmir Bölge Birliği : Gazi Bulvarı No : 67 35230 Çankaya/İZMİR

Telefon : 0 232 446 86 01-02

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

11.07.2019 tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak, (11.07.1989 ve daha sonra doğanlar müracaat edebilirler.)

Erkeklerde askerlikle ilişkisi olmamak veya tecilli olmak (halen askerlik görevini yapanlar başvuruda bulunabilecek ve sınava katılabileceklerdir),

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya altı ay ya da daha fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı fiiller, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları ile kamunun sağlığına ve kamu güvenine karşı işlenen suçlardan biriyle hüküm giymiş olmamak,

Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,

Yurdun her yerinde çalışmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek.