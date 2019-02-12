Tarım Kredi Genel Müdürü: Tanzim fiyatları geçici | Son dakika haberleri

İşte Poyraz’ın AA Ekonomi Masası’ndaki açıklamalarından satır başları:

4 milyon insan kamu kurumlarında çalışıyor. Bir kısmı tek öğün bir kısmı iki öğün yemek yiyorlar .Kamu hizmeti gereği günde 3 öğün yemek çıkaran yerler var. Hansateneler cezaevleri. Bunların hepsi gıda temini notkasında ihaleler yapıyorlar. Kamu oyundan binlerce gıda çekiyorlar. Enflasyonist baskı nerede olur açık ihale fiyatlar aşağı iniyor diyebilirsiniz. Ama ben tedarikçi olarak A'dan ihale aldığım zaman Cuma günü vereceksem ürünü ne yaparım Cuma gününe kadar ürünü piyasadan temin etmek zorundayım o an fiyatına bakmam.

PİYASA BOZUCU OLMAK İSTEMİYORUZ

Firma olarak bu riske göze almayacağım için kendi yöremde fiyatına bakmaksızın ilgili kuruma teslim etmem lazım. Piyasada bozucu bir etki yapalım gibi bir iddiamız yok.

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KAMU İHALE KURUMUNDA TADİLAT

2018 yılında 6 milyar TL alım yapmış kamu kurumları. Bunun tedarik noktasında üretici birlikleri doğrudan alım olarak sisteme dahil edilirlerse kamu ihale kurumunun 3A maddesine bir ekleme yapmak. O zaman kamu kurumları ihtiyaç duymaları halinde. Üretici birliğinden de tedarik edebilirler. Burada yüzde 10 gibi bir avantaj olsa. 6 milyarda 600 milyon TL yapar. Eleştiriler gelebilir her yere niye burnunuzu sokuyorsunuz diye. Şu an kooperatiflerin güçlendirilmesi için ufak tefek pozitif ayrımcılık yapılmalı. Dikkat çeken ürünler üzerine yoğunlaşıldı. Ürün çeşitliliği talebi olursa dikkate alınır. Sizin manılızı şu fiyatta nalıyoruz yok. Onlar piyasa koşulları ne gerektiyiorsa ondan verecekler. Şu anda sadece Antalya'dan almıyoruz Mersin'de de alım yaptık. Yörelere göre de fiyatlar farklılık arz edebiliyor. Belediyelermize sevkini yaptık. Açıkta üretilenler piyasaya girince fiyatlar ürün bolluğundan gevşeyecek.

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‘GEÇİCİ FİYAT’

Taban fiyat oluşuyor. Bunlara geçici fiyat demek lazım. İstisnai olan şeyi devletin tüm kuruluşlarıyla kısmi bir müdahale gibi görmek lazım. Sosyal sorumluluk bu. Kalıcı bir fiyat oluşturmak biçiminde değil. Piyasada fiyatların kendi mekanizmasında oluşması gerekir. Sıradışı zamanlarda bir takım suiistimallerin önlenmesi gerekiyor.

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MARKETLERE DE ÜRÜN VERİYORUZ

Büyük market zincirleriyle diğer ürünlerde de çalışıyoruz. Bütün market gruplarıyla irtibata geçip üreticiden aldığımız ürünlerin bir kısmını kendimiz üretiyoruz. Bir kısmını da işliyoruz bir kısmını da işletiyoruz.

Tüketicinin kullandığı ne ürün varsa alternatif olarak biz piyasada bulunmak istiyoruz. Çiftçinin ürettiği ürünü biz alalım, market tarafında tüketici kooperatif ürünlerine ulaşabilsin istiyoruz. Her geçen gün ürün çeşitliliğimizi artırıyoruz. Buna da hız vereceğiz.