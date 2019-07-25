SSK kapsamında isteğe bağlı olarak prim ödemeleri gerçekleştirebileceğiniz EK 5 tarım sigortası son zamanlarda oldukça yoğun ilgi görüyor. Ancak bu yoğunluk beraberinde akıllarda birçok soru da getiriyor. Tarım sigortası ne kadar oldu? Tarım sigortası prim ödemeleri 2019 fiyatları nelerdir? İşte bu ve bunun gibi birçok sorunun cevabını internetten arayan vatandaşlar için hazırladığımız haberde en güncel prim ödemelerini bulabilirsiniz.

TARIM SİGORTASI NEDİR?

Ek 5 tarım sigortası, 01.03.2011 yılında 6111 sayılı torba yasa kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu'na eklenen tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışan çalışanları kapsayan sigortadır. Ek 5 tarım sigortası ile tarım ve orman işlerinde sürekli olmayan bir şekilde çalışan diğer ismi ile gündelik işçilere ve mevsimlik işçilere isteğe bağlı sigortalı olma imkânı getirilmiştir. Tarım işçisi sigortası isteğe bağlı olarak SSK ödenebilen tek sigorta koludur.



TARIM SİGORTASI NE KADAR OLDU?

Tarım sigortası primi, brüt asgari ücret üzerinden yapılıyor. 2019 yılında asgari ücretin belli olmasının ardından, 01 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasın da ödenecek;

– En düşük Ek 5 tarım sigortası primi 764,96 TL

– En düşük Ek 5 tarım sigortası primi 5.737,21 TL oldu.

EK 5 TARIM SİGORTASI İÇİN HANGİ BELGELER GEREKMEKTEDİR?

Tarım İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi, muhtarlık, il veya ilçe tarım müdürlükleri tarafından onaylandıktan sonra kimlik fotokopisi de eklendikten sonra Sosyal Güvenlik Merkezine başvuru yapılması gerekir.

EK 5 TARIM SİGORTASI NASIL YAPILIR?

Ek 5 sigortası yaptırmak isteyenler öncelikle sigorta formu doldurmalıdır. Ardından doldurulan bu form bağlı bulunan muhtarlık tarafından onaylanır. Yine bağlı bulunan il veya ilçe tarım müdürlüğüne gidilerek mevcut forum için onaylatılır. Ardından nüfus cüzdan fotokopisi ile Ek 5 tarım sigortası formu eklenir ve Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü'ne başvurulur.