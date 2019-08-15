Tarım-ÜFE yıllık yüzde 22.83 arttı

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım – ÜFE), 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,06 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,81, bir önceki yılın aynı ayına göre %22,83 ve on iki aylık ortalamalara göre %22,20 artış gösterdi.

Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde %1,22, balıkçılıkta %0,90 azalış, ormancılık ürünlerinde %6,60 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; çok yıllık bitkisel ürünlerde %4,14, tek yıllık bitkisel ürünlerde %1,72 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %1,26 artış gerçekleşti.

Alt tarım gruplarından; tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar %2,86, koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları %1,95, yağlı meyveler %0,90 artış, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar %0,51 azalış gösterdi.

Temmuz 2019’da endekste kapsanan 87 maddeden; 5 madde bu ay endekse girerken, 43 maddenin fiyatlarında artış, 33 maddenin fiyatlarında azalış, 6 maddenin fiyatlarında ise değişim olmamıştır.