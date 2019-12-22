‘Tarımda kötü plana bile razıyız’

Mevcut tarım uygulamalarıyla bir yere varılamayacağını belirten Akcan, “Tarım iktidar ve muhalefetin elinde siyasete alet ediliyor. Tarımı siyasetten tamamen ayırıp Türkiye'nin ileriye dönük 100 yıllık tarımsal hedef ve politikaları belirlenmeli. En kötü planı bile ortaya koyabilsek, bugünkünden çok daha iyi olacaktır” dedi.

Tarım ve tohumculuk alanındaki gelişmeleri değerlendiren Başkan Akcan, göreve geldiğinden bu yana 4 ayrı tarım bakanı gördüğünü ve 4 ayrı tarım politikasına şahit olduğunu anlattı. Aşıyı ve gıdayı elinde tutanların dünyaya sahip olacaklarını ifade eden Savaş Akcan, “Gıda savaşlarının mermisi tohumdur. Bu tohum politikalarıyla bunları başarmak ne yazık ki mümkün değil” dedi. Akcan, en verimli tarım arazilerinin üzerine fabrikaların yapıldığını, imar izni verildiğini, bu yanlış politikaların cezasının 50-100 yıl sonra çok ağır şekilde ortaya çıkacağını belirtirken, “Sakarya'nın çok verimli tarlalarına fabrikalara bıraktık, şimdi geldik Çankırı'nın bozkırında tarım yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu. Akcan, Alman işçisinin sübvansiyonla 3.5 liraya aldığı mazotu Türk çiftçisinin 6.5-7 liraya kullandığını, girdi maliyetleri düşürülmeden tarımdan hiçbir şey beklenemeyeceğini ifade etti.

GDO'LU TOHUM GİREMEZ

Akcan, tohumculuk alanında halka yalan ve yanlış bilgilerin verildiğini belirtirken, Türkiye'ye GDO'lu tohumların giremeyeceğini, tohumda İsrail'e bağımlılığın ise söz konusu olmadığını söyledi. Akcan, milli tohumun önünün açılabilmesi için devlet desteğiyle yüzde 10'luk ekim şartı getirilmesini de önerirken, olası bir gıda savaşı durumunda eldeki milli tohumlarla açlık ve kıtlık yaşanmadan yüzde 100 yerli üretimin yapılabileceğini bildirdi.