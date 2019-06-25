Televizyon, gazete ya da internet sitelerindeki haberlerde sıkça rastladığımız, haklarında verilen kararlar merakla beklenen taşeron işçi kavramı nedir biliyor musunuz? Birçok kez duyduğunuz taşeron işçi kime denir? Taşeron işçilerin, kadrolu işçilerden farklı nedir? Taşeron işçiler nerelerde çalışır? Bunun gibi birçok sorunun cevabını arayanlar için hazırladığımı detaylı haberde taşeron işçiler hakkında bilgi alacaksınız. Öncelikle ayrıntılı bir tanım yapalım…

TAŞERON İŞÇİ KİME DENİR?

Kamu kurumlarında yapılmakta olan hizmet alım ihalelerini kazanan özel sektör deki şirketlerin bünyesinde istihdam edilen, ancak fiili olarak kamu kurumuna ait işyerinde çalışan ve kamu hizmeti yapmakta olan işçi sınıfında çalışan kişilere taşeron işçi denir.

TAŞERON İŞÇİNİN DİĞER ÇALIŞANLARDAN FARKI NEDİR?

Taşeron işçi yani çalıştığı kurumun kadrolu çalışanı olmayan işçidir. Buradaki en büyük ve önemli fark, kadrolu işçinin işvereninin kamu kurumu olması, ancak taşeron işçinin işvereninin özel sektör şirketi olmasıdır.

HANGİ SEKTÖRLERDE ÇALIŞABİLİRLER?

Bazen bir hastanede, bazen belediye bünyesindeki işlerde bazen de bir okul ya da kamu kuruluşunda rastlayabileceğimiz taşeron işçiler hemen hemen tüm sektörlerde çalışabiliyorlar. Temizlik, sağlık, bilgi-işlem, park bahçe düzenleme, özel güvenlik, çöp toplama, büro elemanı (sekreterlik), şoförlük, yemekhanede aşçı/servis elamanı, hastanede yönlendirme gibi birçok sektörde iş yapmaktadırlar.

Yani kısacası, adli makamlar, idari kadrolar, asker ve polis gibi güvenlik güçleri dışında her alanda taşeron işçilere rastlayabilirsiniz.

TAŞERON İŞÇİLERE ZAM YAPILACAK MI?

Yapılan son görüşmelerin ardından kamu kurumlarında 4/D statüsünde çalışan taşeron işçilerin maaşlarına asgari ücret tutarında zam yapılması konusu herhangi bir karar alınmadı. Ancak toplu sözleşme gereğince maaşlarına yüzde 4 oranında zam yapılan taşeron işçilerin arasında maaşları asgari ücretin altında olan olursa o maaşlar asgari ücret seviyesine çekilecek.

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