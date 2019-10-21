Özellikle son günlerde taşeron işçilerle haberler vatandaşlar tarafından oldukça fazla merak ediliyor. Bu nedenle de Türkiye genelinde çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışan taşeron işçiler özellikle de maaşları hakkında sık sık haberler gündeme geliyor. Taşeron işçilerin kamu kurumlarında kadroya alınmalarının ardından haklarının iyileştirilmesi beklenmektedir. Bu bağlamda çalışan birçok taşeron işçide maaşlarına ne zaman ve ne kadar zam yapılacağını bilmek istemektedir. Son olarak Eylül ayında eğitim yardımı yapılacak olan 4/D'li taşeron işçileri için Ekim ve Aralık ayında da ikramiye ödemeci gerçekleştirilecek. Tüm bunların yanı sıra taşeron işçilerin yıllık zam oranları ne olacak? Taşeron işçi ne kadar maaş alır? 2020 yılı için ne kadar zam alacaklar? İşte tüm bu soruların cevaplarını bekleyen taşeron işçiler için hazırlamış olduğumuz en güncel haberin detayları…

TAŞERON İŞÇİ NE KADAR MAAŞ ALIR?

Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan yani 4/D'li olan taşeron işçiler için ardı ardına gelen haberler ardından taşeron işçilerin maaş durumlarının ne olacağı daha da merak edildi. Kamuda çalışan taşeron işçilere yıl başından beri 4 taksit şeklinde tediye ödemesi gerçekleşiyor. İlave ödemelerin son taksiti Aralık ayında işçilerin hesabına yatırılacak. İşçilerin maaş durumlarına göre değişiklik gösterecek olan tediye ödemelerinde en az askeri ücret ile çalışan taşeron işçilere 792 TL tutarında bir ödeme gerçekleştirilecek. Bu ödemeler sayesinde ilave tediye ödemelerinin de son taksiti ödenmiş olacak.

Bunun yanı sıra Eylül ayında da eğitim yardımı gerçekleşti. İşçilere;

-İlköğretime devam eden çocuğu olması durumunda 100 TL,

-Ortaokula devam eden bir çocuğu olması durumunda 110 TL,

-Liseye devam etmesi durumunda 120 ve

-Yükseköğretim düzeyinde bir eğitim alması durumunda ise 140 TL ödeme gerçekleştirildi.

Aynı zamanda kamuda çalışan taşeron işçilere yapılması beklenen enflasyon zammı ve asgari ücret zammına ilişkin yeni bir gelişme söz konusu değilken Yüksek Hakem Kurulu’nun aldığı karara göre ise;

-Kamu çalışan taşeron işçiler için 2020 ekim ayına,

-Yerel yönetimlerdeki taşeron işçilere de 2020 haziran ayına kadar her 6 ayda bir % 4 oranında zam yapılacak.

Bunun yanı sıra Ankara 24. İş Mahkemesi’nin verdiği karar ile asgari ücretin fazlası şeklinde çalışan işçilerin ücreti yeni asgari ücret düzeyine yükseltilecek. Hizmet alım ihaleleri ve bireysel iş sözleşmesinde belirlenen yüzde fazlası örneğin, işçi 10 fazlası ile çalışıyor ise 1 Ocak 2020 tarihinde uygulanacak günlük 85,28 brüt asgari ücretin %10 fazlası olan günlük 93,80 TL üzerinde %4 oranında zam yapılarak günlük 97,55 TL brüt olarak ücret olarak belirlenecek.