Taşıt kredisinde yeni düzenleme

Taşıt kredisinde 100 bin TL'ye kadar otomobilin yüzde 70'ine kadar kredi kullanılabiliyordu. Bu sınır 120 bin TL'ye çıkarıldı. Artık 120 bin TL'ye kadar olan araçlarda yüzde 70'e kadar kredi kullanılabilecek. 120 bin TL'nin üstüne maksimum araç değerinin yüzde 50'si kadar kredi çıkacak.

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu tarafından hazınlanan taslağa göre taşıt kredilerinde 100 bin TL olan taban değer 120 bin TL’ye yükseltildi.

Yeni düzenlemeye göre 120 bin TL’ye kadar olan araçlarda krediler araç değerinin yüzde 70’ini, 120 binin üzerindeki otomobillerde ise aracın fatura bedelinin yüzde 50’sini geçemeyecek.

KREDİ KARTI BORCUNU KAPATMAYA DÜZENLEME

Ayrıca BDDK’nın hazırladığı taslak yönetmeliğe göre vatandaşın kredi kartı borcunu yapılandırmasının da esasları belirlenmiş oldu.

Asgari kredi kartı borcunu ödeyip kalan borcunu krediler de dahil olmak üzere en az bir dönem borcunu kısmen veya tamamen ödememiş olan kredi kartları için kullandırılacak kredinin maksimum vadesi 60 ay olacak.