Taşköprü’yü ithalat vurdu

Sarımsak ithalatında uygulanan gümrük vergisinin 3 bin dolardan 2 bin dolara indirilmesine sarımsak üreticileri tepki gösterdi. Geçtiğimiz aylarda piyasada kilogram fiyatı 50 TL’ye kadar çıkan sarımsaktaki fiyat artışını bu yıl yaşanan doğal afetlere bağlayan Taşköprü Sarımsak Üreticiler Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu, “Günü kurtarmak için yapılan hamleler. Devlet günlük çözümler yerine çiftçinin derdini dinleyip uzun vadeli çözümler üretsin” dedi. Çiftçiler ise devletin vergileri indirmesini ve destekleri artmasını istedi.

Ticaret Bakanlığı'nın, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, kurutulmuş sarımsak için ton başına birim gümrük kıymeti 3 bin dolardan 2 bin dolara, diğer sarımsaklar için de ton başına birim gümrük kıymeti 4 bin dolardan 3 bin dolara düşürüldü. Sarımsağın kilosu bu yıl yaşanan doğal afiyetler nedeniyle piyasada 50 TL’ye kadar çıkmıştı. Gelecek yılın hazırlıklarına başlayan çiftçiler ise indirilen gümrük vergisine tepki gösterdi.

GÜNLÜK ÇÖZÜMLER

Taşköprü Sarımsak Üreticiler Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu, devletin tarım politikasını eleştirerek günü kurtarmak adına çözümler bulduğunu ileri sürdü.

Üretici ve üretici birliklerinin desteklenmesi gerektiğini söyleyen Eligüzeloğlu, “Devlet bizim sırtımızdan vergi yükünü çeksin. Bizi desteklesin. Çiftçiye yapılan destekleri artırsın. Gümrük vergisini indirmek çözüm değil. Uzun vadeli çözümler üretmeli. Köylü kaçıyor. Çiftçiler üretim yapmıyor. Çünkü ürünün maliyetini kurtaramıyor. Bizden sonra çiftçilik yapacak kimse olmayacak. Biz çocuklarımıza çiftçilik yaptıramıyoruz.” dedi.

YATLARA VERİLEN FİYATTAN BİZE DE MAZOT VERSİN

Sarımsak üreticisi Cengiz Durgut, gelecek yıl için tarlada çalışmalara başladıklarını belirterek, devletin gümrük vergisini indireceğine maliyeti düşürmesini istedi.

Durgut, “2018 yılında doğrudan gelir desteği yaklaşık 18 TL, mazot 6.5 TL ve gübre 130 TL. Bir işçi günlük 110 TL’ye çalışıyor. Bizim sırtımızdan vergileri kaldırsın. Aldığımız ilaçta vergileri indirsin. Bu yıl fiyatlar arttı. Çünkü doğal afetler bu yıl rekolteyi yüzde 45 düşürdü. Bizim sarımsakları da doğal afet vurdu. Fiyat biraz yukarı çıktı. Bunun önlemi vergiyi indirmek olmamalı. Emekli maaşımla traktörüme mazot alıyorum. Bize de yatlara verdiği fiyattan mazot versin” diye konuştu.

BİZE ÜVEY EVLAT MUAMELESİ YAPILIYOR

Türkiye’nin oturmuş bir tarım politikası olmadığını söyleyen sarımsak üreticisi Mehmet Alay, “Kendi kendine yeten bir ülke ne oldu da her şeyi dışarıdan almaya başladı. Destekler az, maliyet yüksek. Çiftçi de üretim yapmıyor. Çünkü zarar ediyor. Kendine yetecek kadar ekim yapıyor. Devlet bizi dinlesin. Bizi dinlemeden tarım sorunları çözülemez” dedi.

Verginin indirilmesinin sarımsak üreticilerini zor durumda bırakacağını belirten Lütfi Aktaş, “Vatandaş ucuza yemek istiyor. Ama maliyetinden haberi yok. Bütün çiftçilerin kredi borcu var. Şimdi bizim sarımsağımız para etmeyecek. Bize üvey evlat muamelesi yapmasınlar” diye konuştu.