Tatilbudur.com CEO Cenk Angın: Seçimler için çağrı merkezimiz 7/24 açık

Tatilbudur.com CEO'su Cenk Angın sozcu.com.tr'nin sorularını yanıtladı.

Angın, 2018 yılını turizm sektöründeki toparlanmaya paralel olarak yüzde 45 büyüme ile kapattıklarını söyledi. Tatilbudur.com'un Türkiye'de 500 acente ve 6 merkez ile operasyonlarını yürüttüğünü ifade eden Angın, “Sektörün ortalama yüzde 25 civarında büyüdüğü bir dönemde Tatilbudur.com olarak yüzde 45 büyüme gerçekleştirdik.” dedi

‘HEDEFİMİZ EN BÜYÜK İKİ SEYAHAT OPERATÖRÜNDEN BİRİ OLMAK’

Bu yıl hedeflerinin 850 bin rezervasyon olduğunu anlatan Tatilbudur.com'un CEO'su Angın yıl sonunda 2018'e göre yüzde 50-60 arasında büyüme olduğunu anlattı. Angın, “Hedefimiz dijitalde Türkiye'nin en büyük seyahat operatörü olmak, toplamda ise en büyük iki seyahat operatöründen biri haline gelmek” diyor

‘ÖNCELİK İNSANLARIN HAK KAYBI YAŞAMAMASI’

23 Haziran seçimleri için İstanbul halkına ücretsiz değişim ve iptal hakkı sunduklarını belirten CEO Angın, önceliklerinin misafirlerinin hak kaybı yaşamaması olduğunu ve bu nedenle erken rezervasyon döneminde bu tarihi içerecek şekilde rezervasyon yaptıran misafirlerine 31 Mayıs 2019 tarihine dek değişiklik veya ücretsiz iptal hakkı sunduklarını vurguluyor.

‘ÇAĞRI MERKEZİMİZ SEÇİMLER İÇİN 7/24 AÇIK’

Angın seyahat acentesi olarak seçimlerle ilgili ciddi bir duyarlılığa sahip olduklarını söyleyerek, “Seyahat acentesi olarak bu konuda ciddi bir duyarlılık gösteriyoruz. İstanbul'da seçimlerin yenilenecek olması nedeniyle tatil planını erteleyen misafirlerimizden gelen tüm talepleri çağrı merkezimiz aracılığıyla 7/24 karşılamaya hazırız” diye konuştu.