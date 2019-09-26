İşveren tarafından iş akdine son verilmiş, yani işten çıkarılmış çalışanların akıllarındaki en büyük soru tazminatlarını ne zaman alabilecekleri hakkında. Sigortalı çalışan bir işçinin yasalarca belirlenmiş en büyük haklarından biri olan tazminatlar özellikle de kıdem tazminatı aynı zamanda kişinin ve varsa ailesinin, yeniden bir iş buluna kadar geçen sürede hayatını devam ettirmesi için gerekli olan maddi olanağı sağlayan bir kaynaktır. İşçinin hak etmiş olduğu kıdem ve ihbar tazminatının da zamanın da ödenmesi gerekmektedir. Peki, tazminat ödenme süresi ne kadardır? Kıdem tazminatı ne zaman ödenir? Zamanında ödenmeyen tazminatlar için ne yapılabilir? İşte tüm bu soruların cevapları için hazırlamış olduğumuz detaylı haberimiz…

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI NEDİR?

Kıdem tazminatı için, bir işçinin hizmet süresi boyunca verdiği emeğin karşılığı denebilir. Daha detaylı anlatmak gerekirse, bazı özel durumlar dışında genellikle iş sözleşmesi işvereni tarafından sonlandırılan çalışanın almaya hak kazandığı kıdem tazminatı, deneme süresi de dâhil olmak üzere işçinin o iş yerinde en az bir yıl geçirmiş olması durumunda verilir. Geçirmiş olduğu her yıl için 30 günlük brüt ücret olarak hesaplanır.

İhbar tazminatı ise, işvereni tarafından iş sözleşmesi sonlandırılan çalışanın, o iş yerindeki kıdemi yani geçirmiş olduğu süreye göre belirli bir süre öncesinde sözleşmenin sonlandırıldığını yazılı bir şekilde bildirmemesi durumunda verilen tazminattır.

TAZMİNAT ÖDENME SÜRESİ NE KADARDIR?

İş Kanunun'da kıdem tazminatı ve kıdem tazminatının işveren tarafından çalışana ne zaman ödenmesi gerektiği ile ilgili hükümler vardır. Ancak zaman konusu net bir şekilde belirlenmemiştir.

Buna rağmen kıdem tazminatı almaya hak kazanmış bir çalışan, iş akdinin fesh edilmesi ile birlikte kıdem tazminatını hemen ve peşin olarak almalıdır. İşçi ve işveren arasında yapılacak olan anlaşmaya göre işçi tarafından makul bir süre belirlenir. İşveren tarafından belirlenen bu sürenin aşılması durumunda işçi kıdem tazminatını talep edebilecektir.

İhbar tazminatında ise bildirim süresini beklemeden işçinin iş sözleşmesini sona erdiren işveren, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihte işçi ihbar tazminatı derhal ödenmesi gerekir.