TBMM Başkanlığı’ndan son dakika Simit Sarayı açıklaması

Ziraat Finans Grubu’na bağlı Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (Ziraat GSYO) Ziraat Bankası’nın yüzde 51’ini almak için geçen hafta Perşembe günü Rekabet Kurumu’na başvurmuştu.

Cuma günü bankanın başvurusu ortaya çıkmış ve Ziraat Bankası’nın Simit Sarayı’nın borçları karşılığında şirketi devralmak için harekete geçmesi büyük tartışmalara neden olmuştu.

Düne kadar aradan geçen süre içerisinde ne Simit Sarayı yönetiminden ne de Ziraat Bankası’ndan konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malezya’da gazetecilere yaptığı ‘Kamu bankalarının özel şirketleri kurtarmasını tasvip etmiyorum’ açıklamasının ardından Simit Sarayı bir açıklama yaparak yerli ve yabancı firmalarla şirkette ortaklık için görüşüldüğü açıklaması yapıldı.

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KAVUKCU ZİRAAT’E DEĞİNMEDİ

Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu yaptığı açıklamada Ziraat Bankası’na hiç değinmemesi dikkat çekti.

BAŞVURU SİLİNDİ

Cumhurbaşkanı’nın açıklamasından kısa bir süre sonra ise Rekabet Kurumu internet sitesinden Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nın başvurusunu sildi.

BİLGİÇ: ZİRAAT BANKASI’NIN BİR İŞLEMİ YOK

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç dün TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada, Simit Sarayı’nın kredi portföyü içinde Ziraat Bankası’nın aldığı payın yüzde 9 olduğunu belirterek, “Ziraat Bankası’nın bu firmaya ilişkin Katılım Bankası üzerinden ya da portföyü üzerinden tesis etmiş olduğu herhangi bir işlem yoktur” dedi.

Bilgiç’in bu açıklamasına CHP sıralarından, “Siz tarafsız olmak zorundasınız. O bilgiyi Bakan verir.” eleştirisinde bulunuldu. (AA-SOZCU.COM.TR)