TBMM seçim öncesi, ‘köprü’ ve ‘bedelli’ mesaisi yapacak

TBMM Genel Kurulu, seçim öncesi ‘köprü cezalarının affı’ ve ‘yeni askerlik sistemi’ ile ilgili düzenlemeleri için bugün itibari ile mesai yapacak.

Bugün Genel Kurul’da, İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden hatalı geçişlere af getiren, hurda teşvikini artıran ve maden işletmecileri için destek düzenlemesi de getiren mini ekonomik paket ile ilgili kanun teklifinin görüşülmesi planlanıyor. Ekonomik paketin ardından, Genel Kurul’da 1111 Sayılı Askeri Kanunu´nda değişiklik öngören yasal düzenleme görüşülecek. Bedelli askerliği sürekli hale getiren, askerlik süresini 6 ay olarak düzenleyen yasa teklifinin seçim öncesi Genel Kurul’da geçirilmesi planlanıyor. İki yasal düzenlemenin, hafta içerisinde görüşmelerinin tamamlanmaması halinde alınan karar gereği Genel Kurul 1 Haziran Cumartesi günü de çalışacak.

KÖPRÜ CEZALARINA AF

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde geçişi yasak olan binlerce araç sahibi araçlarının değerinden fazla cezalarla karşı karşıya kalmıştı. Bu cezalar 31 Mart seçimleri öncesinde iptal edilmişti. Ardından tekrar cezalar gelmeye başlamıştı. 23 Haziran’da İstanbul’da yapılacak seçim öncesi de af teklifi gündeme geldi. Buna göre; 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, hafif ticari araçlar başta olmak üzere, araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçen araçların sürücülerine ceza verilmeyecek, verilmiş cezalar tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilmiş cezaların tahsilatından vazgeçilecek, açılan davalar düşecek, yargılama giderleri taraflar üzerinde kalacak. Bu cezalar nedeniyle daha önce yapılmış tahsilatlar, yasa yürürlüğe girdikten sonra 2 ay içinde başvuru yapılması halinde iade edilecek.

HURDALARA TEŞVİK

Düzenleme ile 16 ve daha büyük yaştaki otomobil, panelvan, otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet, TIR çekicisi gibi araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkarılmasına bağlı olarak yeni araç alımında 15 bin liraya kadar ÖTV indirimi uygulanacak. Söz konusu rakam üst sınır olarak belirlenirken mevcut durumda 10 bin lira olarak uygulanıyor.

DHA- SOZCU.COM.TR