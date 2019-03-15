TCDD Genel Müdür Yardımcılığına Ali İhsan Uygun atandı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararlarına göre, TCDD Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, Ali İhsan Uygun, DHMİ Yönetim Kurulu üyeliklerine de Gökhan Evren ve Mehmet Ateş (yeniden) getirildi.

Devlet Demir Yolları (TCDD) ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi yönetim kadrolarına atamalar yapıldı.

Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Fikret Erol ise 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci maddesi gereğince görevinden alındı.

REUTERS- AA