TCDD personel alımı şartları neler? İŞKUR TCDD işçi alımı başvuru tarihleri…

TCDD personel alımı şartları ve başvuru tarihleri belli oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları bünyesinde görev almak isteyen kişiler ise işçi alımı ilanına ilişkin başvuru şartlarını araştırmaya devam ediyor. Yapılan açıklamalara ve ilan detaylarına göre 2019 yılında kuruma 86 tren teşkil işçisi, 42 demir yolu yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü, 188 demir yolu hattı bakım onarımcısı, 40 liman vinç operatörü olmak üzere toplam 356 işçi alınacak. Ayrıntılara aşağıdaki linkten erişebilirsiniz…

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TCDD PERSONEL ALIMI PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME

TCDD Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi gereğince grup tespiti ve psikoteknik değerlendirmesi yapılacak sanat kolları için adayların almış oldukları sağlık kurulu raporu grup belirleyicileri tarafından değerlendirilecektir. Grubu uygun olan adaylar, psikoteknik değerlendirmesine gönderilecektir.

TCDD 356 İŞÇİ PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLARI NELERDİR?

Adaylar kontenjanlardan sadece birine başvuru yapabilecektir.KPSS şartı bulunmuyor.

Başvurular il düzeyinde değil Ülke geneli olacaktır.

Sadece erkek adaylar başvuru yapabilecek.

TCDD personel alımı için 36 yaşından gün almamış olmak şartı aranıyor.

TCDD personel alımı sözlü sınav sonucuna göre gerçekleştirilecek.

Mezuniyet durumu olarak TCDD'nin 9 Mayıs'ta yayımlanacak ilanda yer alan öğrenim durum ve özellikle bölümlerini karşılamak gerekiyor.

Farklı mezuniyetlere yapılacak başvurularda iş sözleşmeleri fesh edilecektir.

Bu kapsamda mezuniyet şartları belli olunca durumunuza uygun başvuru önemlidir.