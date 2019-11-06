TCMB dünyada en çok altın alan merkez bankası oldu

Dünya Altın Konseyi tarafından açıklanan 3. çeyrek raporuna göre, toplam altın rezervi ile bir önceki dönem 18'inci sırada yer alan Türkiye, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Avrupa Merkez Bankası'nın da bulunduğu listede 14'üncü sıraya yükseldi.

Türkiye böylece Özbekistan, Kazakistan, Portekiz, Suudi Arabistan'ı geride bırakıp 4 sıra birden yükselerek, resmi rezervlerinde en fazla altın tutan 12'nci ülke oldu.

ABD'NİN REZERVİ 8.133 TON

Türkiye'nin altın rezervleri yılın 3. çeyreğinde 314.1 tondan 385.5 tona yükseldi. ABD 8.133 ton rezervle ilk sıradaki yer alırken, Almanya 3.366 ton ile ikinci sırada, IMF 2.814 ton ile üçüncü sırada bulunuyor. İlk üç sırada bir önceki döneme göre değişiklik olmadı. Rapora göre, 2019'un 3. çeyreğinde küresel altın talebi 1107.9 tona ulaştı. Temmuz-eylül döneminde dünya genelinde merkez bankaları toplam 156.2 tonluk altın alımı gerçekleştirdi.

Böylece merkez bankalarının yılın ilk 9 ayında yaptığı altın alımı 550 tonu buldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu yılın 3. çeyreğinde 71.4 tonla dünyanın en çok altın alan merkez bankası oldu. Başkan Murat Uysal göreve başladıktan bir ay sonra, ağustos ayında TCMB, 41.8 tonla tarihinin en büyük aylık altın alımını gerçekleştirdi.