TCMB’nin resmi rezerv varlıkları azaldı

Böylece swap işlemlerinin TCMB’nin 92.8 milyar dolarlık rezerv varlıklarına katkısı Mart’taki 13 milyar dolardan Nisan’da 14.9 milyar dolara yükselmiş oldu.

Ocak’ta 1 aya kadar vadedeki yükümlülükler 30 milyon dolar, Şubat’ta 150 milyon dolar, Mart’ta ise 9.6 milyar dolar seviyesindeydi.

TCMB’nin döviz rezervinin kısa vadeli borçlanma veya swap kullanımında olağandışı bir artışla yükseldiğine yönelik eleştiriler son dönemde artmış ve TCMB’nin rezervlerine yönelik gelişmelerin piyasada yakından izleniyor olması nedeniyle, TL üzerinde baskı yaratan ana unsurlardan biri haline gelmişti.

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TCMB’nin bugün yayınladığı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi raporuna göre TCMB’nin yurtiçi ve yurtdışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net yükümlülükler Nisan’da 14.9 milyar dolar olurken, bu tutarın 11.9 milyar doları bir ay, 3 milyar doları ise 4 ay-1 yıl vadeli oldu.

TCMB verilerine göre Nisan’da döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 4.3 azalarak 70.7 milyar dolar olarak kaydedilirken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 1.5 azalarak 20.5 milyar dolar oldu.

TCMB döviz varlıklarının yaklaşık 29 milyar dolarlık kısmını menkul kıymetlerde, 41.8 milyar dolarlık kısmını ise nakit ve mevduatlarda tutuyor.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış merkezi yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre net bazda yüzde 11.1 azalarak 10.8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

TCMB verilerine göre bu tutarın 6.1 milyar doları anapara, 4.7 milyar doları faizlerden oluştu.

TCMB açıklamasında şarta bağlı döviz çıkışlarının, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştuğu belirtilerek, söz konusu yükümlülüklerin bir önceki aya göre değişmeyerek 31.2 milyar dolar olduğu belirtildi.

Öte yandan bankaların Merkez Bankası’nda tuttuğu yabancı para ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları Nisan itibariyle 29.4 milyar dolar, zorunlu karşılık kapsamında tuttukları standart altın miktarı ise 8.3 milyar dolar oldu.

Söz konusu uluslararası rezervler ve döviz likiditesi tablosuna ilişkin bilgiler, Merkez Bankası ve Hazine verileri kullanılarak hazırlanıyor.

REUTERS