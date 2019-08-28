TCMB’nin resmi rezerv varlıkları temmuzda arttı

Öte yandan swap işlemlerinin TCMB’nin 99.4 milyar dolarlık rezerv varlıklarına katkısı Haziran’daki 17.6 milyar dolardan Temmuz’da 16.5 milyar dolara geriledi.

TCMB’nin son aylarda döviz rezervinin kısa vadeli borçlanma veya swap kullanımında olağandışı bir artışla yükseldiğine yönelik eleştiriler artmış ve rezerv endişeleri TL üzerinde baskı yaratan ana unsurlardan biri haline gelmişti.

TCMB’nin bugün yayınladığı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi raporuna göre TCMB’nin yurtiçi ve yurtdışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri Temmuz’da 17 milyar dolar olurken, bu tutarın 11.8 milyar doları bir ay vadeli oldu.

Ocak’ta 1 aya kadar vadedeki yükümlülükler 30 milyon dolar, Şubat’ta 150 milyon dolar, Mart’ta 9.6 milyar dolar, Nisan’da 11.9 milyar dolar, Mayıs’ta 14.9 milyar dolar seviyesindeydi.

Öte yandan 2-3 ay vadeli yükümlülükler 1.16 milyar dolar, 4 ay-1 yıl vadeli yükümlülükler ise 4.07 milyar dolar oldu.

YÜZDE 3.3 ARTTI

TCMB verilerine göre Temmuz’da döviz varlıkları bir önceki aya göre %3.3 artarak 74.4 milyar dolar olarak kaydedilirken, altın cinsinden rezerv varlıkları bir önceki aya göre %2.8 artarak 23.5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

TCMB döviz varlıklarının yaklaşık 24.2 milyar dolarlık kısmını menkul kıymetlerde, 50.2 milyar dolarlık kısmını ise nakit ve mevduatlarda tutuyor.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış merkezi yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre net bazda %0.8 azalarak 17.1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

TCMB verilerine göre bu tutarın 12.3 milyar doları anapara, 4.8 milyar doları faizlerden oluştu.

TCMB açıklamasında şarta bağlı döviz çıkışlarının, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştuğu, söz konusu yükümlülüklerin bir önceki aya göre %0.6 azalarak 36.1 milyar dolar olarak gerçekleştiği belirtildi.

Öte yandan bankaların Merkez Bankası’nda tuttuğu yabancı para ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları Temmuz itibariyle 34.2 milyar dolar, zorunlu karşılık kapsamında tuttukları standart altın miktarı ise 8.8 milyar dolar oldu.

Söz konusu uluslararası rezervler ve döviz likiditesi tablosuna ilişkin bilgiler, Merkez Bankası ve Hazine verileri kullanılarak hazırlanıyor.

REUTERS