Tek seferde 30 ton sardalya avladılar

Bozcaada ilçesi açıklarında gırgır teknesi ile avlanan balıkçılar, bu sabaha karşı büyük bir balık sürüsüne denk geldi. Teknenin reisi Nadir Karabiber, balıkçılıkta ağı denize bırakmak anlamına gelen ‘Mola’ anonsunu yaptı.

Denizdeki ağlar tekneye çekildiğinde haznesinde görülen sardalyalar, hem reisin, hem de tayfasının yüzünü güldürdü. Denize açıldıkları 1 Eylül’den bu yana en bereketli avını yapan teknedeki balıkçılar, tek seferde 30 ton sardalya ile sezonun rekorunu kırmış oldu.

Tekneye alınan balıklar, kasalandı. Kıyıya getirilen toplam 2 bin kasa sardalya, toptan satılmak üzere kamyonetler ile Türkiye’nin değişik kentlerindeki balık hallerine dağıtıldı.

Çanakkale Balık Hali’nde sardalyanın kilosu bugün 20 liradan satıldı.

PALAMUT BULUNMUYOR

Denizlerde balık sezonu 1 Eylül’de başladı. Geçen yıl çok bol olan palamuta bu yıl rastlanmıyor. Uzmanlar denizlerde palamutun olmamasını küresel ısınmaya bağlı olarak deniz suyu sıcaklığının yükselmesini, aşırı avlanmayı ve denizlerde yaşanan kirliliği gösteriyor.