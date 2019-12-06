ANKET: Tek tip sigara caydırıcı olacak mı?

Dünya üzerinde Avustralya, İngiltere, Kanada gibi ülkelerde uygulanan tek tip sigara paketi uygulamasına Türkiye’de geçti. 5 Ocak 2020 itibariyle sigara firmalarına tek tip sigara paketi zorunluluğu getirildi. Bu tarihten itibaren üzerinde özendirici resim olan sigara paketleri satanlar hakkında cezai işlem uygulanacak. Düz ve standart paket uygulaması ile paketlerin çeşitli renklerden ve grafik tasarımlardan kaynaklanan çekiciliğinin ve yanıltıcı özelliğinin ortadan kaldırılması, sağlık uyarıları mesajlarının caydırıcı etkisinin artırılması bekleniyor.

“HEMEN BIRAKIN”

Paketlerde, “Sigara içmek öldürür-hemen bırakın” genel uyarısı ile “Tütün dumanı, kansere yol açtığı bilinen 70'ten fazla madde içerir” bilgi mesajı bulunacak. Paketlerde caydırıcı fotoğraflarla birlikte 14 yeni resimli uyarı mesajı da yer alacak.

AVUSTURALYA’DA TÜTÜN ŞİRKETLERİ HÜKÜMETE DAVA AÇTI

Konu ile ilgili görüşünü aldığımız sigaraya açtığı davalar ile tanınan ve aynı zamanda Sigara İle Mücadele Derneği (SARIAY) Başkanı Orhan Kural, siyah paket uygulamasının caydırıcı olacağını belirterek, “Bu gelişmeyi doğru buluyorum, insanlar özellikle o paketlerin de cazibesine katılıyordu. Paketi görünce insanlarda sigara içme duygusu oluşuyor ve paketler arasında da rekabet yarışı yapılıyor” dedi.

Sigarada siyah paket uygulamasının Avusturalya’da başladığını ve oldukça da başarılı olduğunu belirten Kural, “Hatta Avusturalya’daki tütün şirketleri kendi hükümetlerine dava açtı. İnsanlar sigara paketlerindeki resimleri kanıksamışlardı, üzerinde yazanları da ezberlemişlerdi ve haliyle caydırıcı bir özelliği de kalmamıştı” ifadelerini kullandı.

“SİGARA PAKETLERİ İNSANLARIN GÖZ ZEVKİNE HİTAP ETMEMELİ”

İnsanların göz zevkine hitap etmeyen sigara paketlerinin tiryakilere nasıl etki edeceğini de zaman içinde göreceğiz” diyen Kural, Türkiye’deki tütün şirketlerinin böyle bir dava açamayacaklarını da kaydetti. Kural, siyah paket ile klasik paketin daha önce de deneylere tabi tutulduğunu ve 2 TL ücreti yüksek olsa dahi vatandaşların yine de klasik paketi tercih ettikleri bilgisini de paylaştı.

TİRYAKİLER BU İŞE NE DİYOR?

Peki, tek tip sigara uygulamasına tiryakiler ne diyor? Günde 2 paket içen 40 yaşındaki sigara tiryakisi Gürkan Şenocak’a sorduk.

“AZ SİGARA İÇENLER İÇİN CAYDIRICI”

18 yaşından beri sigara içtiğini ve günlük sigara adedinin 35-40’ları bulduğunu anlatan Şenocak, “Bu tek tip sigara paketlerinin has tiryakilerde işe yarayacağını sanmıyorum, ben sigaradan vazgeçmem” derken günde ortalama 3-4 tane sigara içen Can Yılmaz ise, bu paketlerin caydırıcı olduğunu ve sigara tüketimini azaltacağını söyledi.

‘DEĞİŞİKLİK BENİ ETKİLEMEZ’

Barış Yılmaz isimli bir başka sigara kullanıcısı da haftada 1 paket içtiğini ancak tamamen bırakamadığını belirterek, “Sigarayı defalarca bırakmaya çalıştım bir anda sigara içmeyeceğim kararı verdiğimde bu yasaklama aşırı derecede sigara isteğine yol açtı. Ben de azaltarak da olsa kullanmaya devam ediyorum. Haftada 1 paket günde de en fazla 3 adet içiyorum, paketlerdeki değişiklik beni etkilemez” diye konuştu.