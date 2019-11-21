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Tekelciler alkol satışının iki saat daha uzatılmasını istiyor

Türkiye'de şu an saat 22.00'dan sonra alkol satışı yapmak yasak. İstanbul'daki tekelciler son 10 yılda büfe ve bakkal sayısının yüzde 30 oranında azaldığını hatırlatarak alkol yasağına tepki gösterdi. Tekelciler Kadıköy'deki Barlar Sokağı'nda mavi yeleklerini giyerek akşam saatlerinde eylem yaptı.

Sozcu.com.tr
12:21 -
Haberler Ekonomi
Tekelciler alkol satışının iki saat daha uzatılmasını istiyor

İstanbul’daki tekelci esnafı saat 22.00’dan sonra yasaklanan alkol satışının saat 24:00’a kadar uzatılmasını istiyor. Bu nedenle tekelci esnafı Kadıköy’deki Barlar Sokağı’nda mavi yeleklerini giyerek pazartesi gününden bu yana akşam saatlerinde eylem yapıyor.

Yaklaşık 5 gündür eylem yaptıklarını belirten Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar yaptığı açıklamada, “Bakkal ve büfe sayısı son 10 yılda yüzde 31 azalarak; 240 binden 165 bine düştü. Sadece son 1 yılda zincir market sayısı yüzde 13 artarak 28 bine ulaştı. Türkiye’de küçük esnafların baskılara dayanacak gücü kalmamıştır.” ifadelerini kullandı.

“HAKSIZ REKABETİN SON BULMASINI İSTİYORUZ”

Saat 22.00’dan sonra içki vermedikleri için bazı durumlarda müşterilerle tartıştıklarını söyleyen Dündar, “22:00’da içki satışını yasaklayan bu yasa bir taraftan biz esnafları müşteriyle karşı karşıya bırakırken, bir taraftan da kolluk güçleriyle karşı karşıya kalmamıza sebep olmaktadır. Haksız rekabetin son bulmasını istiyoruz. Bizler AVM ve zincir mağazaların kapatılmasını değil, düzenleme getirilmesini istiyoruz.” dedi.

eylem istanbul Kadıköy Türkiye
Son güncelleme: 12:45 21.11.2019
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