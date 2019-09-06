Teknoloji devleri makas değiştirdi

Tüm dünyada küçülme trendine giren tüketici elektroniği pazarı, Türkiye'deki ekonomik krizin de etkisi ile 2019 yılında sert fren yaptı. Özellikle ÖTV teşviklerinin sona ermesinin ardından ana sanayi kollarından beyaz eşyadaki yüzde 9.5'lik küçülmenin yıl sonunda yüzde 15'e ulaşması bekleniyor. Globalde ise yüzde 1.8'lik küçülme ile tüketici elektroniği pazarının 740 milyar dolara düşeceği belirtiliyor. Türkiye'de büyüme için 2020'ye odaklanan şirketler özellikle Ar-Ge ve finans alanındaki çözümleri ile pazarı yeniden hareketlendirmeye hazırlanırken, ‘sağlıklı yaşam' teknolojide yeni odak noktası olacak. Türkiye'nin ekonomik durumu ve beyaz eşya sektörünü değerlendiren Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, ilk 6 ayda pazarda yüzde 9.5 daralma yaşandığına işaret etti. Türk tüketicisine sağlanan finansal fayda ile sektörün üstünde bir performans gösterdiklerini dile getiren Dinçer, ciro bazında da geçen yıl yüzde 30'un üzerinde büyüme kaydettiklerini ve sektör ortalamasının 10 puan üzerinde olduklarını dile getirdi.

4.2 TRİLYONLUK PAZAR

Dünyanın önde gelen tüketici elektroniği fuarı olan ve Berlin'de düzenlenen IFA'da konuşan Can Dinçer, 140 ülkede satış yaptıklarını, 35 ülkede kendi satış ve pazarlama birimlerini oluşturduklarını dile getirdi. Avrupa'da ve dünyada etkin olan Beko olarak yeni bir stratejik adım attıklarını açıklayan Dinçer, sağlık ürünleri ve sağlık sektörünün oluşturduğu 4.2 trilyon dolarlık pazara, pişirme ve saklama ürünleri ile odaklanacaklarına dikkat çekti. Dinçer bu alana yönelik ürünleri fuarda yapılacak lansmanın ardından Türkiye ve dünya pazarlarına sunacaklarını anlattı.

TASARRUF DÖNEMİ

Yeni stratejilerine ilişkin bilgi veren Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk ise yeni teknolojiler geliştirmek için Ar-Ge'ye sürekli yatırım yaptıklarını ve Avrupa Komisyonu'nun Horizon 2020 programından 34 milyon TL fon almaya hak kazandıklarını söyledi. Sağlıklı yaşamı destekleyen ürünlerle pazarda yeni bir alan açtıklarını kaydeden Öztürk, “İnovatif bir aydınlatma teknolojisi olan HarvestFresh teknolojisi, sebze ve meyvelerin tazeliğini ve içerdiği vitaminleri toplandığı ilk günkü gibi saklıyor” dedi.

Kapılarını yapay zekaya açtı

Tüketici elektroniği sektörünün 1923 tarihinden bu yana buluşma noktası olan ve Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlen Avrupa'nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA 2019, dün kapılarını açtı. Yapay zekâ, sesli komut ve 5G'den ev aletlerine kadar geniş bir segmentte ürünlerin sergilendiği fuara bin 939 firma ile binlerce ziyaretçinin katılması bekleniyor. Bu yıl 59'uncusu düzenlenen IFA 2019, 6-11 Eylül'de ziyaretçilerini ağırlarken, yapay zeka, akıllı evler, sesli komut ve 5G cihazların ilgi görmesi bekleniyor. Geçen yılki fuara bin 814 firma ve 244 bin ziyaretçi katılmıştı.