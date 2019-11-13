Teknoloji ilerliyor ama yolcular daha fazla kişisel etkileşim istiyor

Amadeus Perakende Seyahat Kanallarından Sorumlu Başkan Yardımcısı ve EMEA Genel Müdürü Champa Magesh, her ne kadar big data şimdiye dek hiç olmadığı kadar perakende sektörünün lokomotifi olsa da yolcuların büyük çoğunluğunun gerçek insanlarla daha fazla etkileşim talep etmesinin dikkat çekici olduğunu kaydetti.

Dünyanın önde gelen seyahat teknoloji firmalarından biri olan Amadeus, şirketin Türkiye’deki 25’inci yılına özel bir etkinlik gerçekleştirdi. İstanbul’da yapılan “Amadeus Executive Summit”e Amadeus’un dünya çapındaki üst düzey yöneticileri katıldı.

GELECEK KARMA YAKLAŞIMDA

Küresel trendler, seyahatin geleceği, dijitalleşme ve NDC (Yeni Dağıtım Kabiliyeti) gibi konuların ele alınacağı zirve öncesi bir konuşma yapan Amadeus Perakende Seyahat Kanallarından Sorumlu Başkan Yardımcısı ve EMEA Genel Müdürü Champa Magesh, seyahat sektöründe de aynı perakende de olduğu gibi hızlı bir dijitalleşme sürecinin yaşandığına işaret etti. Ancak sektörde online işlemler ve alışveriş artarken seyahat acentelerinin bir taraftan da fiziki mağazalar açarak müşterilerine ulaşmaya devam ettiğine dikkat çeken Magesh, perakendenin geleceğinin karma yaklaşımında görüldüğünü ifade etti.

Tüketicilerin ne yalnızca internetten alışveriş yaptığını ne de sadece fiziksel mağazaları kullandığını vurgulayan Magesh, her iki ortamın da en iyi yönlerini seçtiklerini belirtti. Bunu seyahat sektöründe de gördüklerini anlatan Magesh, dünyanın önde gelen seyahat şirketlerinin online acentaların yanında fiziksel mağazalar da açtıklarını ve big data şimdiye dek hiç olmadığı kadar perakende sektörünün lokomotifi olsa da yolcuların büyük çoğunluğunun gerçek insanlarla daha fazla etkileşim talep ettiğini söyledi.

SIKICI PERAKENDECİLİK ÖLDÜ

Pek çok insanın perakendenin öldüğünü söylemek için çok aceleci davrandığını kaydeden Champa, “Perakende ölmedi ama sıkıcı perakendecilik öldü. Fiziksel perakendecilik alanlarının işlevi de değişiyor ve perakendeciler günbegün daha fazla artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) gibi yatırımları yapar hale geldi. Böylelikle mağazalarını, müşterilerin zaman geçirmek ve ilham almak istediği mekanlar haline dönüştürmek istiyorlar. Seyahat de insanların en duygusal satın alma kararlarından biri olarak kalmaya devam ediyor. ” ifadelerini kullandı.

Amadeus’un hava yolu, konaklama, tren yolu ve tüm destinasyon deneyimleri de dahil olmak üzere ilgili tüm içeriği tüm kaynaklardan bir araya topladığına ve tek platformda rezervasyon imkanı sağladığına işaret eden Champa Magesh, müşterilerin daha zengin, istikrarlı ve uçtan uca deneyiminden keyif almasına olanak tanıdıklarını kaydetti. Magesh, bu anlamda Amadeus'un teknolojiden, insan gücünden ve sahip olduğu uzmanlıktan faydalanarak tüm sektör oyuncularının katılımını ve birbirleriyle iş birliği halinde çalışmasını sağlayan açık, dinamik ve bağlı bir alan oluşturacağı Live Travel Space (Canlı Seyahat Alanı) dönüşümünü çok önemsediklerini kaydetti.

RASTGELE ÖNERİLEN İÇERİKLERİN ANLAMI KALMADI

Amadeus Kuzey, Doğu, Orta ve Güney Avrupa Kıdemli Perakande Başkan Yardımcısı Anna Kofoed de bugünün yolcularının ‘Dijital Profesyonel Tüketiciler’ olduğuna işaret ederek, bu kişilerin içerik tüketmenin ötesinde, içerik üreten, bilgili, eleştirel düşünen ve talepkar kişiler olduğunu söyledi.

Sunulacak her içeriğin bireysel ihtiyaçlara ve isteklere uygun olması gerektiğini anlatan Kofoed, rastgele önerilen içeriklerin artık bir anlamı kalmadığına dikkat çekti. Seyahat içeriğinin en başından bu yana işlerinin özü olduğunu belirten Kofoed, “Bununla birlikte artık bir adım daha ileri gidebilir ve daha net olabiliriz. Bizim vizyonumuz ve sözümüz, ilgili, benzersiz ve heyecan verici bir içerikle entegre ve geleceğe hazır bir seyahat platformu olmaktır.” dedi.

TÜRKİYE'YE VERDİĞİ ÖNEMİ GÖSTERİYOR

Amadeus’un seyahat teknolojisi alanında dünyanın en büyük firmalarından biri olduğuna işaret eden Amadeus Türkiye Genel Müdürü, Güney Avrupa Online Seyahat Satış Direktörü Eric Willems, Türkiye’de 25’inci yıllarını kutluyor olmaktan heyecan duyduklarını belirtti. Amadeus’un üst düzey yöneticilerinin zirve için İstanbul’a gelmesinin şirketin Türkiye’ye verdiği önemi gösterdiğini anlatan Willems, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de seyahat sektöründeki gelişmelere öncülük yapmaya devam edeceklerini söyledi. Seyahat sektöründe son zamanlarda yolcu motivasyonundan dijitalleşmeye, gelişen teknolojilerden seyahat trendlerine kadar çok fazla değişim yaşandığını vurgulayan Willems, bu değişimler arasında sektöre bir ışık tutmak ve vizyon çizmeyi amaçladıklarını kaydetti.

“Yolculuk nerede başlar?” sorusunun kendileri açısından çok önemli olduğunu ve tüketicileri neyin harekete geçirdiğini gerçekten anlamak gerektiğini belirten Willems, “Bu soruyu yanıtlamak eskiye göre çok daha zor. Trendleri, bireyselliği ve motivasyonları anlamalıyız. Zirve boyunca yukarıda bahsedilen konuların çoğuna derinlemesine gireceğiz ve ilk soruyu aklımızdan çıkarmadan yanıtlar bulmaya çalışacağız. Bu zirvenin amacı geleneksel çizgilerin dışında düşünmek, inançlarımızı sorgulamak ve işimizin gelecekte neye benzeyeceğini görmeye çalışmak.” dedi.