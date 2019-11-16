Teknoloji mağazası izdihamdan dolayı açılamadı

Ankara’da açılması planlanan Mi Store, yaşanan yoğun ilgi nedeniyle çıkan izdihamdan dolayı ertelendi. Mağaza açılmadan önce telefon modellerinde %15, aksesuar ve ekosistem ürünlerinde ise %20 ve %30 oranında indirim olacağı açıklanmıştı. Mağaza açılışında sırada bekleyen ilk 300. kişiye Mi Band 4 akıllı bileklik, ilk 300-500. kişiye Bluetooth kulaklık ve 501-600. kişiye Bluetooth hoparlör hediye edilecekti.

Xiaomi, Evofone bünyesindeki 4’üncü mağazasını Ankara'da açacağını duyurmuştu. Bugün gerçekleştirilmesi beklenen yeni mağaza açılışının, yaşanan yoğun ilgi nedeniyle çıkan izdihamdan dolayı ertelenmesine karar verildi.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan yetkililer, mağazayı geçici bir süre için kapattı. Yapılan bilgilendirmede; açılışa özel belirlenen kampanyalar 15 gün boyunca olacak şekilde yeniden organize edilecek.

Mağazanın alabileceği kapasitenin çok üstünde insanın akın ettiği yeni mağaza açılışı,Twitter üzerinden yapılan bir açıklamayla iptal edildi. (İHA-SOZCU.COM.TR)