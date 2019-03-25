Teknoloji yetenekleri Estonya’da buluşuyor

Bir benzerinin geçen sene yapıldığı programa ilgi gösteren dünyanın dört bir yanından 5 bin 500 kişi, Estonya’da çalışmak için başvuruda bulundu. Toplamda 23 başarılı aday Estonya’ya gelerek ülkenin en iyi teknoloji şirketleriyle yüz yüze görüşme imkanı elde etti. Bu adayların 7 tanesi daha sonra Estonya’da çalışmaya başladı.

İlk inceleme aşamasını geçen katılımcılar beş gün sürecek ve tamamen ücretsiz olan bir teknoloji turu için Estonya’ya uçacak. Estonya Devleti’nin Work in Estonia programı aracılığıyla gerçekleştirilen bu yılki Kariyer Avı’na başvurular 31 Mart 2019’a kadar yapılabiliyor.

Work in Estonia programının Kariyer Avı Başkanı Kaisa-Triin Kosenkranius, konuyla ilgili şunları söyledi: “Estonya’nın küçük bir ülke olması sizi yanıltmasın. Estonya dijital ekonomiye temelden bağlı ve birçok BT dönüm noktasının gerçekleştiği bir ülke. Burası Skype’ın geliştirildiği ve aynı zamanda ilk e-residency sisteminin ortaya çıktığı yer. Bu yüzden Estonya’da çalışmak, en üst seviyedeki profesyonel bir ağda kariyerlerini geliştirmek isteyen insanlara birçok fırsat ve eşsiz deneyim sunuyor.”

Kosenkranius sözlerine şu şekilde devam etti: “Estonya’nın startup topluluğu birbirine sıkı sıkıya bağlı. Bu sayede hayallerini gerçekleştirmek isteyen teknoloji profesyonellerine hem yerel hem de uluslararası seviyede sayısız fırsat sunuyor. Estonya’ya özel olan nitelikler, oyunun kurallarını yeniden yazan BT şirketlerinin yöneticileriyle kahve içmenizi, beyin fırtınası yapmanızı ve tüm bunları gerçekleştirmek için işe koyulmanızı sağlıyor.”