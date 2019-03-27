Teknosa çalışma saatleri 2019: Teknosa saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

Teknosa çalışma saatleri hakkında bilmek istediğiniz her şey haberimizde… Teknosa sabah saat kaçta açılıyor akşam saat kaçta kapanıyor? Teknosa,10:00-22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte, Teknosa mesai saatleri 2019…

TEKNOSA ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Teknosa Mağazaları hafta içi her gün mesaiye 10:00'da başlar ve kapanış saat olan 22:00'a kadar aralıksız olarak hizmet vermeye devam eder. Teknosa hafta sonu cumartesi ve pazar günleri aynı saatler arasında hizmet verir. Teknosa öğle arası tatili vermemektedir.

Teknosa mağazaları 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde açıktır.

Teknosa Merkez Binası, Barbaros Mahallesi, Mor Sümbül Sk, No:7/3F 1-18 Nida Kule Ataşehir Güney, 34746 Ataşehir/İstanbul adresinde bulunmaktadır.

Teknosa Merkez Şubesi Telefon Numarası: 0 216 468 36 36

TEKNOSA HAKKINDA

Teknosa 2000 yılında Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. bünyesinde kurulmuştur. Türkiye’nin her yerine online mağazasıyla da hizmet vermektedir. TV, ses ve görüntü sistemlerinden cep telefonlarına, bilgisayarlardan oyun ve hobi ürünlerine, beyaz eşyadan kişisel bakıma, teknoloji ürünlerinde yüzlerce markanın binlerce ürününü tüketicilerle buluşturmaktadır. Mayıs 2012’de halka arz edilerek Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamıştır.

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