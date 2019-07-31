Tekstil ihracatının kalbinde haberler iyi değil! Satışlar yüzde 40 düştü

Tekstil ve perakende sektörünün kalbi konumunda yer alan İstanbul Laleli bölgesi, mikro ihracat çalışması ile bavul ticaretinden kayıtlı ihracat geçmeye hazırlanırken, satışlarda ticaret savaşları nedeniyle hızlı bir düşüş yaşandı.

Korumacı politikalar nedeniyle Rusya ve çevresindeki ülkelerde ekonomik daralmaların yaşandığını dile getiren Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Gıyasettin Eyüpkoca, “ABD-Çin arasındaki ve ABD-Rusya arasındaki ticaret savaşlarının bize doğrudan etkileri var. Rusya'daki ekonomik kriz çevre ülkelere yansıyor. Rusya ile birlikte Ukrayna, Polonya ve Litvanya da bu ekonomik krizden etkileniyor. Son 3-4 yıldır bu sebeplerden ötürü satışlarda yüzde 30-40 arası bir düşüş söz konusu” dedi. Bu ay başlayan ‘mikro ihracat' atağını aktarmak üzere dün İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüpkoca, Rusya dışında Suudi Arabistan ve İran'da yaşanan gelişmelerin de ihracatlar üzerinde etkili olmaya başladığını dile getirdi.

AMBARGO SIKINTI YARATIYOR

“Sezon sonu stokları eritme konusunda İran bizim için elzem pazarlardan biriydi. Kişi başına düşen gelirin ve harcama noktasındaki eksilme bizi etkiledi. Suudi Arabistan'da Türkiye'ye dönük uygulamalar tekstil perakendesini olumsuz etkiliyor. Oradaki ambargo da burada sıkıntı yaratıyor” diye konuşan Eyüpkoca, iklim değişikliğinin

de mayıs ayı satışları üzerinde etkili olduğunu söyledi.

İHRACATA KATKISI ARTACAK

Temmuz ayından itibaren başlayan mikro ihracat uygulaması ile ilk aşamada ihracata 2.5-3 milyar dolar katkı yapacaklarını anlatan Gıyasettin Eyüpkoca, şöyle devam etti: “Bundan sonraki süreçte, Laleli'den ihracat şampiyonları çıkacak. Geçen sene Laleli'de resmi ve gayri resmi rakamları topladığımızda, 4.5-5 milyar dolar bir işlem hacmi vardı. Bu yılı da aşağı yukarı aynı miktarlarla kapatacağımızı öngörüyoruz, belki bir tık üstünde olabilir.”