Tekstilde yeni projelere UTİB’den destek

UTİB tarafından Techxtile Start-Up Challenge programının basın mensuplarına tanıtımı için düzenlenen program Intercontinental Taksim Hotel'de düzenlendi. Programın ev sahipliğini UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin gerçekleştirirken; Ortadoğu Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ufuk Batum ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri İsmail Gerim de tanıtım da yer aldı.

Programda konuşma yapan Pınar Taşdelen Engin, “Techxtile Start-Up Challenge” yarışmayla ilgili bilgi verdi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) iş birliğinde tekstil ihracatında katma değerin artırılması, yeni teknoloji ve metotların üretim süreçlerine kazandırılması, yeni girişimci ve tasarımcıların teşvik edilmesi amacıyla Techxtile Start-Up Challenge etkinliğinin Ağustos ayında başlayan başvuruları 11 Eylül'de sona erecek. Tekstille ilgili olması kaydıyla “Yeni malzemelerden” “Atık su tasarrufuna”, “Dijitalleşmeden” “Yönetim yapılanmasına” her alanda proje sunulabilen yarışmaya, yurtdışından da katılım yapılabiliyor.

ALTI PROJEYE ÖDÜL

Jüri tarafından değerlendirilecek projelerde başarılı bulunan 6 proje için ödül verilecek. Kazananlara verilecek ödülle ilgili bilgi veren Engin, “Dereceye giren proje sahipleri Milano'da 10 gün sürecek ‘Kuluçka ve Hızlandırıcı Programına katılım', bir yıl süreyle profesyonel mentorluk desteği, ‘Ulukoza' programı ile 200 bin TL değerinde TÜBİTAK hibesine başvurma desteği, patent başvurusu ve yüzde 100 firma kuruluş desteği, şirket kurma masraflarının karşılanması, bir yıllık muhasebe desteği, Bursa Teknik Üniversitesi Kuluçka Merkezi imkanlarından faydalanmak gibi ödülleri almaya hak kazanacak” dedi. UTİB'in internet sitesi üzerinden yapılacak başvurular sonrasında kazanlar 23-24 Ekim'de düzenlenecek programla açıklanacak.

25.7 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

UTİB tarafından düzenlenen programda, Türkiye'de tekstilin durumu ve Bursa'nın potansiyeli hakkında da bilgiler verildi. Türkiye tekstil ve hazır giyim sektörleri birlikte 2018 yılında toplam 25,7 milyar dolar ihracat yaparken sadece 10,4 milyar dolar ithalat yaptığını söyleyen Pınar Taşdelen Engin, 15 milyar doların üzerinde dış ticaret fazlası oluşturulduğunu dile getirdi. Tekstilde tasarlayan, üreten, geliştiren bir konuma gelindiğini ifade eden Engin, hedefin mevcut durumun çok üzerine çıkmak olduğunu söyleyerek; “Standartlara uyan değil, standartları belirleyen, dünya tekstil sektörüne yön veren konuma ulaşmak istiyoruz. Artık sadece en iyisini üretmek yetmiyor. Rekabetçiliğinizi artırmanız için en verimli, en çevreci, en katma değerli üretime de odaklanmanız gerekiyor. Bizden bir önceki neslin tecrübesini de gelecekle birleştirmemiz lazım” dedi. UTİB Başkanı, ihracat ürünlerinin kilogram fiyatının Almanya'da 8.05, Kore Cumhuriyeti'nde 6.25, ABD'de ise 8.09 ülkemizde ise 3.08 dolar olduğunu ifade ederek bu değerin orta vadede en az 2 katına çıkarması gerektiğini ifade etti.

TEKSTİLİN SİLİKON VADİSİ

Programda konuşan Ventures & Mentors League CEO'su Ufuk Batum da girişimcilik ve inovasyonda müthiş bir dönemden geçildiğini söyleyerek; “Türkiye, iş modellerini gözden geçirip iyileştirmeye çalışıyor. Biz de buna paralel bir işleyiş içindeyiz, Ar-Ge Proje Pazarı yeniden şekilleniyor. Nasıl Silikon Vadisi dünyanın hub'ı (Merkezi) olduysa, Bursa da tekstil ve konfeksiyonda dünyaya hizmet veren, inovasyon ve girişimcilikte yerli yabancı start up'ların merkezi olabilir” dedi.

KALKINMA AJANSI'NDAN DESTEK

BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim de Türkiye'de 2010 yılında 26 kalkınma ajansı kurulduğunu belirterek, kalkınmayı hızlandırmak için yaptıkları çalışmaları anlattı. “Kullandığımız her kuruş bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda belirleniyor. Girişimcilik için özel mali destek programı tasarladık. Bu anlamda UTİB'in 2011 yılından bu yana paydaşı olmak da bizleri mutlu ediyor.” Diyen Gerim “Techxtile Start-Up Challenge” için 340 bin lira destek verdiklerini de sözlerine ekledi.