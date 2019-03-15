Televizyondan kaçış 3 kat hızlandı

Uluslararası alanda faaliyet gösteren denetim ve danışmanlık şirketi Deloitte'un, teknoloji, medya ve telekomünikasyon (TMT) sektörlerindeki firmaların üst düzey yöneticileri ve sektör analistleriyle görüşerek ve dünya çapında binlerce tüketici ile özel araştırmalar gerçekleştirerek hazırladığı “TMT Öngörüleri Raporu” açıklandı. Rapor, Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) ev sahipliğinde gerçekleştirilen bir toplantı ile kamuoyuna sunulurken, Deloitte Kanada TMT Araştırmaları Direktörü Duncan Stewart da yakın geleceğin teknolojileri hakkında bilgi verdi. Tüketicilerin cep telefonu kullanımlarının televizyon ve bilgisayarla eşdeğer seviyeye ulaştığını söyleyen Stewart, 4G bağlantının 2019'da toplam pazarın yarısına hakim olacağını belirtti. 2025 yılında 4G bağlantının pazar payının yüzde 59'a çıkacağını anlatan Stewart, 5G'nin ise yüzde 15'e ulaşacağını ifade etti.

Televizyon kullanma alışkanlıklarının değiştiğinden bahseden Stewart, tüketicilerin Netflix gibi özel yapım içeriklerine yönelmeye başladığını kaydetti.

RADYO TV’Yİ GEÇECEK

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre gençler arasında TV izleme oranlarındaki düşüşün, radyo dinleme düşüşüne göre 3 kat hızlı arttığını söyleyen Stewart, özellikle 18-34 yaş arasındaki tüketici grubunun TV'den daha hızlı uzaklaştığını belirtti. Benzer durumun Danimarka ve İsveç'te yapılan araştırmalarda da görüldüğünü anlatan Stewart, belirli bir eğitim ve gelir seviyesindeki insanların radyo dinleme alışkanlıklarını sürdürdüğünü dile getirdi. Stewart ayrıca, radyo kullanma oranının gelecekte televizyonu geçeceğini aktardı.

Cihaz satışlarında son yıllarda düşüş olduğunu kaydeden Stewart, buna karşın yazılım satışlarının ise arttığını vurguladı. Toplam cihaz satışının 2016'da 950 milyar dolar, 2017'de 929 milyar dolar, 2018'de 922 milyar dolar olduğunu belirten Stewart, 2019'da da bu rakamın 890 milyar dolar olmasını beklediklerini söyledi.

Otonom araçlar en az 30 yıl olmayacak

Otonom (sürücüsüz) araçlar konusunda açıklamalar yapan Duncan Stewart, büyük markaların bu konuda adımlar attığını söyleyerek, şöyle konuştu: “Otonom araçlar 6 kategoride belirleniyor. Beşinci kategori, kendi kendine seyahat eden, çocuklarınızı içine koyarak istedikleri yere kendi başlarına gidebilecekleri bir kategori. Fakat uzmanlar ve büyük şirketler beşinci kategorinin imkansız olduğunu söylüyor. Çünkü bu tür otonom araçlar en ideal şartlarda çalışıyor. Yağmur, kar, sis, fazla güneşli olursa o araç çalışmıyor. Üstelik trafikteki insanların garip hareketler yaptıkları da biliniyor. Dolayısıyla ben çok karamsar değilim ama yakın zamanda bunların yaygınlaşacağını düşünmüyorum. Otonom araçların yaygınlaşması için en az 20-30 yıl var” dedi.

Yiğit Can KAYTMAZ