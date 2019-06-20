Temmuzda memurlar ne kadar zam alacak? Memur maaş zammı ne kadar olacak?

Memur maaşı zamları merakla beklenirken Türk-İş’ten bu konuyla ilgili hamle geldi. Türk-İş, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, iki, üç ve dördüncü altı aylar enflasyon + 3 puan refah payı talep etti.

MEMUR MAAŞLARI İÇİN TÜRK-İŞ KAÇ LİRA ZAM İSTEDİ?

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi'ne dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sundu.Türk-İş, tüm kamu işçilere seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payı talep etti.

Bakan Selçuk, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında Atalay başkanlığındaki Türk-İş heyetini Bakanlıkta kabul etti. 200 bin kamu işçisini ilgilendiren görüşmede, Türk-İş Genel Başkanı Atalay, sözleşmeye dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'a sundu.

Türk-İş'in temel talepleri arasında en düşük işçi ücretinin brüt 3 bin 500 liraya yükseltilmesi, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payı verilmesi yer aldı.

“İMKANLAR ÇERÇEVESİNDE NİHAİ BİR SONUCA ULAŞTIRACAĞIZ “

Bakan Selçuk, kendilerine iletilen talebi hükümet olarak değerlendireceklerini belirterek, “Konfederasyon temsilcilerimizle tekrar bir araya geleceğiz. İnşallah uzlaşıyla kamuda çalışan işçilerimizin mali haklarını, imkanlar çerçevesinde düzenleyerek nihai bir sonuca ulaştıracağız.” dedi.