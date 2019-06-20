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Temmuzda memurlar ne kadar zam alacak? Memur maaş zammı ne kadar olacak?

Kamu çalışanı memurlar geçim sıkıntılarını gidermek için merakla temmuz zammını bekliyor. Yılda iki kere zam alan memurların maaşları enflasyon oranlarıyla birlikte yeniden şekillenecek. Türk-İş Genel Başkanı Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesine dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'a sundu. İşte memurların temmuz zammına dair detaylar...

10:09 -
Haberler Ekonomi
Temmuzda memurlar ne kadar zam alacak? Memur maaş zammı ne kadar olacak?

Memur maaşı zamları merakla beklenirken Türk-İş’ten bu konuyla ilgili hamle geldi. Türk-İş, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, iki, üç ve dördüncü altı aylar enflasyon + 3 puan refah payı talep etti.

MEMUR MAAŞLARI İÇİN TÜRK-İŞ KAÇ LİRA ZAM İSTEDİ?

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi'ne dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sundu.Türk-İş, tüm kamu işçilere seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payı talep etti.

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Bakan Selçuk, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında Atalay başkanlığındaki Türk-İş heyetini Bakanlıkta kabul etti. 200 bin kamu işçisini ilgilendiren görüşmede, Türk-İş Genel Başkanı Atalay, sözleşmeye dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'a sundu.

Türk-İş'in temel talepleri arasında en düşük işçi ücretinin brüt 3 bin 500 liraya yükseltilmesi, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payı verilmesi yer aldı.

“İMKANLAR ÇERÇEVESİNDE NİHAİ BİR SONUCA ULAŞTIRACAĞIZ “

Bakan Selçuk, kendilerine iletilen talebi hükümet olarak değerlendireceklerini belirterek, “Konfederasyon temsilcilerimizle tekrar bir araya geleceğiz. İnşallah uzlaşıyla kamuda çalışan işçilerimizin mali haklarını, imkanlar çerçevesinde düzenleyerek nihai bir sonuca ulaştıracağız.” dedi.

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