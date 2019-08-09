TEMSA İş Makinaları’ndan Japonlara hisse satışı

Sabancı Holding alt iştiraklerine ait Temsa İş Makinaları’nın yüzde 41 hissesini diğer ortak olan Marubeni’ye satma kararı aldığını açıkladı. Japonlar şirketteki payını yüzde 90’a çıkardı.
Şirketten yapılan açıklamada, “Gerçekleşen devrin ardından, alt iştirakler Temsa İş Makinaları'ndaki %10 oranındaki hissesini korumaya devam edecek” denildi.
Sabancı, 2014’te şirketin yüzde 49’unu Marubeni Corp’a satmıştı.
Sabancı Holding otobüs üreticisi Temsa Ulaşım Araçları’ndaki sahip olduğu yüzde 48.71 hissenin tamamını 182.7 milyon liraya True Value Capital Partners’a satmıştı.
REUTERS