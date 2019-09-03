TEPAV: Perakendede güven 11 yılın en düşük düzeyinde

TEPAV’dan yapılan açıklamaya göre, perakende güveni, Ağustos’da bir önceki aya göre 2.7 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre 9.5 puan azaldı. Açıklamada, “Perakende güveninin Ağustos ayında geçen yıla göre azalışında geçen üç ayda işlerin durumu ve gelecek üç ayda satış beklentisi göstergelerindeki düşüş etkili olurken; geçen aya göre azalışında ise gelecek üç ayda satış beklentisi göstergelerindeki düşüş etkili oldu. ‘Elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar’ sektörü, Ağustos ayında perakende güveninde artış gösteren tek sektör oldu. AB-28 ve Euro Bölgesi ile karşılaştırıldığında Türkiye, geçen yıla göre AB-28 ve Euro Bölgesi´nden daha kötü performans sergiledi” denildi.

Buna göre, Ağustos ayında -23.7 puan değerini alan TEPE değerinin geçen yıla göre azalışında, geçen üç ayda işlerin durumu ve gelecek üç ayda satış beklentisi göstergelerindeki kötüleşme etkili oldu.

Önümüzdeki üç aya ilişkin satış beklentilerinin denge değerinin, Ağustos ayında -30.7 puan olduğu belirtilen açıklamada, “Buna göre önümüzdeki üç aya ilişkin satış beklentileri, bir önceki aya göre 2.5 puan, bir önceki yılın aynı ayına göre 17.0 puan azaldı. Ağustos 2019´da TEPE anketi katılımcılarının yüzde 22.1´i önümüzdeki üç ayda işlerinde iyileşme beklerken, yüzde 47.5´i işlerinde kötüleşme beklediğini belirtti. İşlerinde bir değişiklik beklemeyenlerin oranı ise, yüzde 30.4 oldu” denildi.

İŞLER GEÇEN YILA GÖRE AZALDI

İşlerin geçen yılın aynı dönemine göre durumu, Ağustos 2019´da -48.6 puan değerini alarak, Temmuz’a göre 3.2 puan, Ağustos 2018’e göre 14.1 puan azaldı. Ağustos’ta TEPE anketi katılımcılarının yüzde 14´ü geçen yılın aynı dönemine göre işlerinde artış olduğunu belirtirken, işlerinde düşüş olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 62.7 olarak belirlendi. Geçen yıla göre işlerinde bir değişiklik olmadığını belirtenlerin oranı ise, yüzde 23.3 oldu.

ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SEKTÖRÜNDE ARTIŞ

Buna göre, perakende güvenine alt sektörler itibarıyla bakıldığında Ağustos’ta, geçen yılın aynı dönemine göre “elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar” sektöründe artış “motorlu taşıtlar”, “diğer (akaryakıt istasyonu, eczane, parfümeri, nalbur, züccaciye, kırtasiye, vb.)”, “yiyecek, içecek ve tütün ürünleri”, “birden fazla türde ürün satan bakkal, market ve büyük mağazalar”, “mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri” ve “tekstil, hazır giyim ve ayakkabı” sektörlerinde azalış görüldü.

“Elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar”, “motorlu taşıtlar”, “diğer (akaryakıt istasyonu, eczane, parfümeri, nalbur, züccaciye, kırtasiye, vb.)”, “yiyecek, içecek ve tütün ürünleri” ve “birden fazla türde ürün satan bakkal, market ve büyük mağazalar” sektörleri ortalamanın üzerinde değer alırken “mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri” ve “tekstil, hazır giyim ve ayakkabı” sektörleri ortalamanın altında değer aldı.

TEPE anketine soru bazında bakıldığında Ağustos’ta, “gelecek yıl mağaza sayısı beklentisi” göstergesi hem Ağustos 2018’e göre hem de Temmuz´a göre artarken “önümüzdeki 3 ayda tedarikçilerden sipariş, satış, istihdam ve satış fiyatı beklentileri” ve “işlerin geçen yıla göre durumu” göstergeleri azaldı.